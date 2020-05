A partir de la llegada del Covid-19 a nuestro país, todos nos hemos hecho las siguiente preguntas: ¿Debo o no debo usar cubrebocas?, si lo uso ¿Me aseguro de no contagiarme?, ¿Cuál será más efectivo? estas sólo son algunas de las incógnitas que nos han acompañado a lo largo de las semanas y que hoy te compartiré las respuestas.

Desde que se dio a conocer el primer caso confirmado de una persona con Covid-19 en México, la Secretaría de Salud nos compartió algunas medidas para prevenirlo, como lavarnos las manos frecuentemente, cubrirnos la boca al toser o estornudar y evitar lugares concurridos, pero el tapabocas se descartó a menos que presentaras algún síntoma, como tos, fiebre o dolor de garganta.

Hoy después de 2 meses que empezó la pandemia, tenemos más de 24 mil casos confirmados y los cubrebocas siguen siendo recomendados solo a personas que tengan los malestares que mencionamos antes, pero la diferencia de aquel entonces es que actualmente algunos estados empezaron a implementar el uso de tapabocas aun cuando las personas no presenten síntomas, esto para prevenir la propagación, por ejemplo, Baja California, se ha posicionado en el tercer lugar de estados con mayor número de casos confirmados en todo el país, así que aquí se volvió una necesidad llevar cubrebocas.

Ya que no te puedes subir al transporte público si no los usas, tampoco te permiten el acceso a los bancos, he incluso los vendedores de los mercados sobreruedas están atentos a que sus clientes los lleven, el único lugar en donde no han dicho oficialmente que los utilicen obligadamente es en los supermercados, aunque hoy en día la mayoría de las personas los portan.

Recordemos que una persona contagiada de Covid-19 puede presentar síntomas hasta después de 2 semanas y hay algunos que son asintomáticos, esto quiere decir que no tienen síntomas, pero aun así pueden contagiar a las demás personas, este es un punto muy importante, ya que por esa misma razón muchos médicos han recomendado usar tapabocas “Porque ahora mismo nadie sabe si esta contagiado, así que es mejor asumirlo”, de hecho esa fue la manera más efectiva para que los países asiáticos frenaran su propagación, ya que por ejemplo en Corea y Japón es una costumbre que si tienes una simple gripa uses tapabocas, pero en la mayoría de los países occidentales no es normal, así que tal vez no ayude a que no te contagies pero sí contribuirá a que no se propague más el virus.

Por último, ¿Dónde podemos encontrarlo? Las farmacias son el sitio más frecuente, pero actualmente en la mayoría de ellas están agotadas, por lo mismo la CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de enfermedades de los Estados Unidos, compartió diversos tutoriales de cómo realizarlo con materiales que encontramos en nuestra casa, otra alternativa es ir a mi último video de Youtube llamado “Cómo hacer Cubrebocas caseros y efectivos” en donde te presento en video esa idea y otras formas que también recomiendan diversos especialistas. Ahora cuéntame tú ¿Cómo se está viviendo esta situación en tu país?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática