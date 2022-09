Deben exigir mejor presencia en MLB

-o-oHoy y mañana miércoles, como de costumbre, serán Días del Correo. Por favor, no olvides enviar tu nombre y sitio desde donde escribes.

Óscar Sanabria, de Yaritagua, pregunta: “¿Pueden los dueños de equipos exigir a sus peloteros una presentación decente, de cara y cabeza y uniformarse debidamente?”.

Amigo Caro…: Por supuesto que sí pueden y también deben. Los Yankees lo hacen. Los otros propietarios están ocupados contando los multimillones.

Francisco Ramos, de Hermosillo, comenta y pregunta…: “Coincido con usted. Vladimir Guerrero hijo, se ve horrible con esas greñas trenzadas y pintadas de color, entre otras linduras, que desgraciadamente han proliferado en varios jugadores. Ví un juego durante el cual un adolescente, imitaba el aspecto de un jugador en su turno al bate, y el joven también con sus ricitos de oro. ¡Cuánta pena produce que el aspecto de estos jugadores, sirva como ejemplo a seguir por la actual juventud!. Y una pregunta: “¿Por qué los nombres de algunos equipos de Grandes Ligas, por ejemplo, Twins de Minnesota?”.

Amigo Paco: Los Twins (Mellizos) tienen como sede las ciudades mellizas de Mineápolis y St.Paul. En otros sitios han hecho concursos entre los fanáticos, quienes han decidido el nombre; en algunos casos, los propietarios de equipos los han puesto a su gusto; y también los periodistas han contribuido, por ejemplo con el nombre de los Yankees.

Ennio Minarini, de Montreal, opina: “La protesta contra el comisionado, que propuso un lector, suena bien, pero no creo sea apoyada por los jugadores, no obstante, el lanzador que ya está protestando, ni por los dueños, ni por la Asociación de Jugadores. El comisionado está mejorando el negocio del beisbol y eso le conviene a todos los mencionados. El comisionado no está tratando de mejorar el beisbol. Como dice el dicho: por la plata baila el perro. Triste pero cierto!”.

Carlos González, de Barquisimeto, pregunta: “¿Algún día podrás volver a transmitir con los Cardenales de Lara, y cuál es tu equipo en Venezuela?

Amigo Chalo: No volveré a los respetables Cardenales de Lara. Narré con ellos un solo campeonato y me botaron. Creo que fui un tremendo fracaso. Y no tengo equipo favorito en Venezuela ni en ninguna otra parte.

