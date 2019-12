Uno de los proyectos de la pasada administración que quedó en el tintero, es el libramiento ferroviario vía corta Mexicali-El Centinela.



Este es un proyecto interesante que ha tratado de ser ejecutado desde tiempo atrás, sin que hasta el momento se logre.



El mencionado proyecto es interesante porque se lograría un añejo deseo de los cachanillas: Evitar que el ferrocarril parta por la mitad a la capital del estado sobre todo en el transitado bulevar López Mateos.



Quién sabe si la nueva administración estatal vaya a retomar los dos proyectos ferroviarios, el del ferrocarril Ensenada-Tecate, y el del libramiento Mexicali-El Centinela.



De acuerdo a los planes, el tendido de vías empezaría a la altura del ejido Michoacán de Ocampo, para luego pasar por algunas de las industrias del área y correr cerca del libramiento carretero, para conectar finalmente a la altura del cerro Centinela con las vías férreas de Estados Unidos.



Este es un plan que ha quedado en el tintero, quién sabe por cuánto tiempo más.



Actualizar

Las agrupaciones de abogados en diversas partes de la entidad se han propuesto realizar la actualización de sus agremiados, ante los constantes cambios en las leyes federales y estatales.



Entre ellos está el Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, encabezado por Elías Flores Gallegos, donde una de las metas es la actualización constante, sobre todo porque actualmente existen muchas leyes que se han modificado, incluida la Constitución federal y la estatal.



Otro de los puntos donde se han dado esos cambios es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde han tenido un cambio de criterios en varios casos e incluso los tribunales locales de la misma manera han cambiando constantemente de criterios.



Así que la actualización para desarrollar nuevas habilidades y destrezas en la aplicación del derecho es una de las metas que se han propuesto.



Ingresos

En estos días los Ayuntamientos en la entidad deben de presentar sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos para el año 2020.



Ya por el lado de la coqueta Tijuana lo aprobaron, pero aún faltan otros municipios.

Es una situación difícil a la que se enfrentan los alcaldes y regidores, puesto que la situación financiera de los municipios es bastante complicada.



Por un lado, se requieren recursos para poder hacer frente a las necesidades de cada uno de los municipios, pero es de sobra sabido que la recaudación del impuesto predial, que es de los principales ingresos, es bastante difícil.



Todo esto es un círculo vicioso, puesto que la gente no paga el impuesto predial porque a veces no se siente satisfecha con los servicios a los que están obligados los Ayuntamientos a proveer, pero al mismo tiempo sin esos recursos no se pueden ofrecer los servicios.



Una de las opciones para los ediles es aumentar el impuesto, pero esto tiene dos desventajas: Por un lado, prácticamente es un castigo a los que sí pagan puntualmente, y por otro quienes habitualmente no pagan siguen sin hacerlo.



La opción a la que recurren regularmente para no incrementar directamente el porcentaje del impuesto predial, es precisamente subir la tabla de valores catastrales, con lo que automáticamente se paga más por predial.