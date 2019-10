De regreso a BC

Quien ya prepara la mudanza de San Lázaro al Gobierno del Estado en Baja California es Javier Castañeda Pomposo.



Y es que aseguran que recibió la invitación de Jaime Bonilla, para sumarse a su gabinete.



Castañeda Pomposo, se sabe, estará al frente del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro), que será el primero en su tipo en una entidad federativa.



Sin duda será otra faceta en que se le verá a Castañeda Pomposo y si de devolverle al pueblo lo robado se trata, seguro habrá mucho que regresarles a los bajacalifornianos.



Por cierto, el que también será el ganón con este cambio será Erwin Areizaga, su suplente, quien entrará como diputado federal.



Con todos se pelea

Al que dicen ya le apodan la “Yolanda Saldívar” de la política es al diputado federal Héctor Cruz, pues igual que en el caso de la que fuera cantante del Tex Mex, Selena, este no deja acercársele a nadie al Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez.



Dicen que el diputado federal lo mismo se pelea con los diputados locales representados en el congreso como los pocos regidores que le quedan al Teniente y en vez de construir se la vive en la intriga.



Ya no se diga Abraham Correa Acevedo, quien le prestó la marca PRD a Leyzaola para su registro, con quien Héctor Cruz le pelea la nada despreciable bolsa de las prerrogativas perredistas que alcanzan los más de 7 millones de pesos mensuales, pero Correa le dice: “Esta bolsa es mía y de nadie más”.



Otra renuncia

Tal parece que las renuncias en el Ayuntamiento de Ensenada se están volviendo algo muy común, pues primero fue la renuncia de Arturo Romero Arizpe como secretario general por supuestas diferencias con los regidores.



Pues ahora se suma el arquitecto Javier Sandoval Félix, quien se desempeñaba como titular del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) desde la anterior administración.



Según se comenta en los pasillos del Ayuntamiento, tenía alrededor de cinco meses sin recibir un salario, y es que el ex alcalde Marco Novelo lo traía vuelta y vuelta prometiéndole que ya casi llegaba su pago y nunca llegó.



No obstante, el ex funcionario no perdió la esperanza de que Armando Ayala Robles le resolviera ese problema de pago, pero no fue así, al parecer la situación financiera de Ensenada es tan complicada que son varios los funcionarios que están sin sueldo y el Alcalde no ha podido resolverlo.



Impulsa Destino Tijuana

Si bien Gilberto Leyva cerró fuerte su primer periodo al frente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana al impulsar la creación del Clúster de Turismo Deportivo y superar las cifras de congresos con respecto al 2018, dicen que para este periodo está programando realizar una fuerte promoción del Destino Tijuana tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos.



Esto será a través de los consulados de México en el vecino país, quienes con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México tendrán la responsabilidad que este organismo realizaba. Dicen que también trae entre sus encomiendas el impulsar el turismo cultural y religioso.