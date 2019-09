De nada valdrá el esfuerzo

En el argot beisbolero, “ponerle a la bola” significa cooperar económicamente para la causa, ya sea e$timulando a los peloteros o cooperar para viajes, comidas y todo lo que se necesita en alguna aventura deportiva.

Una de estas personas era Salvador Guerrero, en la Liga Municipal de Beisbol de Tijuana y en la Asociación Estatal de Beisbol de Baja California, cuando ocupaba puesto en la directiva.

Pero Chava consideró que tenía merecimientos para aspirar a la presidencia de la asociación, así lo externó, motivo más que suficiente para ser castigado por el paladín, con más de cuatro lustros al frente del beisbol de Baja California.

Igual suerte corrió el ingeniero Luis Díaz, también dirigente de la asociación, cuando buscó ser el sucesor del paladín, quien no deja títere con cabeza cuando se siente amenazado.

Tijuana Municipal está muy cerca de lograr la corona estatal de beisbol de Primera Fuerza, al tener ventaja de 3-1 sobre el seleccionado colorado de Ensenada Municipal.

Igual de cerca está Richard Guerrero de conquistar su primer cetro estatal, lo que, se supone, le daría el derecho de dirigir a Baja California en el evento nacional de máxima categoría.

Pero parece que no sucederá, ya que Richard, quien ha guiado a los Guerreros a cuatro cetros seguidos en el circuito azul, es uno de los hermanos del castigado Chava.

Ya dieron a conocer que la escuadra de Baja California será nombrada por la Asociación Estatal, léase el paladín y el director de selecciones, Jorge Páez.

No encontramos otro motivo para esta decisión, pues tiempo hay suficiente para una preselección y hasta para hacer juegos de preparación.

El nacional de la especialidad está programado para jugarse en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, del 27 de octubre al 2 de noviembre, así que falta casi un mes.

El Deportivo Antonio Palacios será escenario de los juegos cinco y seis de la final, este domingo y los azules, con una victoria más destronan a Tijuana Amateur Juvenil, base del equipo de BC que ganó el título nacional de máxima categoría.

La corona la consiguieron en San Luis Potosí, terminando con una sequía de más de 20 años, que son los mismos que tiene el paladín dirigiendo al beisbol estatal del estado 29, a base de amenazas y castigos a diestra y siniestra a quienes no comparten sus ideales sobre la normatividad, pisoteada muy seguido.

Jugadores y cuerpo técnico, en el que se incluye el manejador, serán designados por la Asociación, sin importer el desempeño que hayan tenido en la competencia estatal.

De hecho, según eso, ya están haciendo la lista de probables seleccionados, algunos que ni siquiera estuvieron en los torneos estatales, mucho menos en los oficiales de los circuitos.

Esto no es nada nuevo durante la gestión del paladin, que, incluso, en el aeropuerto, cuando están a punto de viajar las selecciones, ha cambiado de manejador, para poner a uno de sus incondicionales.

En caso de que dejen fuera de la selección de Baja California a Guerrero, si logra ganar el cetro estatal, no esperen reclamos de la Liga Municipal de Tijuana, parte del coto de poder del paladín.

El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy.