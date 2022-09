De moda el sexo en los juegos de MLB

Coral Gables, Florida.-“No soy ateo. Los ateos son también creyentes, porque creen que Dios no existe”... Mario Vargas Llosa.

-o-o-oLa clase de Cairo. Los Medias Blancas consideran a Miguel Cairo “un futuro mánager brillante de Grandes Ligas”. Pero el gerente-general, Rick Hahn, advirtió que “no es el mejor momento para hablar de eso, cuando el titular, Tony LaRussa, está fuera de acción por problemas de salud y el venezolano ocupa el cargo como interino”. Cairo, nativo de Anaco, de 48 años, ha sido coach del banco en Chicago dos temporadas. Fue tremendo útílity en Grandes Ligas durante 17 años, con 11 equipos y se retiró después de la temporada de 2012.

Los Medias Blancas amanecieron ayer en tercer lugar de la División Central con 64-66, tras los Indio, 68-60 y los Twins, 67-62.

Sólo parece. Bryce Harper (Phillies), como muchos bigleaguers, parece amigo de las supersticiones. Aparece en el campo con un collar que parece ser de perlas. Sexo de Grandes Ligas. Según los indicadores, se ha puesto muy de moda tener sexo en un estadio donde jueguen equipos de las Mayores. En Oakland, la semana pasada, la policía arrestó a un joven y a una joven quienes, no muy escondidos, por los bleachers, se dedicaban al deporte del sexo, por lo que, evidentemente, no les importaba el juego Marineros-Atléticos. Y ahora, una pareja de jovencitos, ella bella y hermosa, fueron encontrados en lo más alto de la tribuna en pleno acto sexual, durante un juego, en el estadio de los Blue Jay con los Cachorros de visita. No los apresaron, sólo los sacaron del parque. Un reportero le preguntó por qué al muchacho y él respondió: “Es más económico que la habitación de un hotel”. -o-o-o“Vivimos la más rica época de la tecnología, pero hemos perdido el amor por la gente y por la comunicación”… Mario Vargas Llosa.

-o-o-o** Histórico y bonito que el quisqueyano Albert Pujols haga recordar a Babe Ruth a fuerza de jonrones, después de 74 años de su muerte… ** Hablando de jonrones, exhiben en el Hall de la Fama el bate con el cual Mickey Mantle sacó su jonrón de 565 pies. Lo más interesante es que ese bate no era de Mantle. Se lo pidió prestado a su compañero de equipo, Loren Babe, quien solo sacó dos jonrones en su carrera de dos temporadas, 1952 y 1953.

-o-o-o-o“La pasión por la literatura, como todos los buenos vicios, se acrecienta con el paso de los años”… Mario Vargas Llosa.

