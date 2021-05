De las distinciones

Por el derecho a la libertad de expresión

Escondidos en el lenguaje del discurso democrático que manosea conceptos imprescindibles para la libertad, la igualdad y la democracia, los gobiernos en turno ocultan la dinámica del hurto institucional y se aprovechan de cuanto recuso financiero esté a su alcance. Los métodos para agenciarse de cantidades millonarias son variados y vastos. La cuestión es saber cuál utilizar y hacerlo de manera sistemática. La fortaleza del encubrimiento es la posición que el delincuente tenga en una estructura formal o de gobierno. En el caso de Brenda Lucila Ruacho Bernal su escudo era ser la esposa del gobernador en turno, Francisco Vega de la Madrid. Pensó que, como siempre sucede, la iba a librar y se quedaría con más de seis millones de pesos, que se había agenciado durante el sexenio en el que fue la primera dama del estado. Pero no le resultó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Los bajacalifornianos no somos tan ingenuos, pero tendemos a creer que los delincuentes de cuello blanco, de los gobiernos locales, no tendrán ninguna consecuencia por sus delitos. Así estaba pensado para Brenda Ruacho pero se le investigó y estuvo a punto de ser vinculada a proceso. No obstante, para no ensuciar las relaciones entre el exgobernador y el actual, se sacaron de la manga el acuerdo de que se repusiera el dinero robado, y se le quitaban los cargos. O sea, final feliz para la clase política.

No fue así como Jaime Bonilla Valdez dijo que iba a procesar a Kiko Vega de la Madrid y a los exfuncionarios de su gobierno. Siempre habló de mano dura y de una nueva forma de hacer justicia. Afirmó que la ley y los conductos legales serían vigorósamente impulsados, para llevar a quienes defraudaron al estado ante la justicia. Mejor pifia no pudo haber sacado el gober, con el práctico perdón a Brenda. Se quitó una bronca, aunque quedó mal con los simples terrenales. Lo justo y lo deseable sería ahora, que todos tengamos la posibilidad de evitar la cárcel, si devolvemos lo robado. ¿Qué no?

Lo inquietante es, qué va a suceder cuando se le inicie el procedimiento al exgobernador Kiko Vega, a quién se le investiga por el uso delictivo de recursos económicos gubernamentales. Un grupo de investigadores que forman parte del Border Center for Journalists and Bloggers, descubrió que un matrimonio de escasos recursos son dueños de una empresa que le facturó millones de pesos al gobierno del estado, y ellos no lo sabían. Aquí se está hablando de varias decenas de millones de pesos. Bonilla dijo que iba a meter a Kiko a la cárcel, por peculado y fraude, pero ya liberó a Brenda. Mientras que Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno acusa de un desvío de 1200 millones de pesos. ¿Cómo van a querer que Kiko devuelva tanto dinero? ¿Se lo pedirán en billetes grandes o chicos? ¿Se lo distribuirán en pagos o cómodos abonos? Mejor prueba de que hay varias clases de ciudadanos en nuestro país no podemos encontrar, con estas desiguales formas de promover la justicia. Los que tienen se salvan, los que no, nos condenamos. Así están las cosas. Vale.

* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.