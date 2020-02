De la violencia contra las mujeres

“Solo los cobardes son valientes con sus mujeres.”

José Hernández

Cada día estamos perdiendo más la capacidad de asombrarnos frente a los bochornosos hechos delictivos que son ya el pan de cada día y los ciudadanos no hacemos algo por remediarlo.

Hace tiempo me comentó un gran amigo que tuvo la desgracia de ser secuestrado, sobre todo aquello que ocurre cuando se está en cautiverio y de cómo, al estar vendado, se agudiza más el oído, el cual se convierte en el único contacto con la realidad. Sin embargo, lo que más me preocupó fue saber que muchas de las personas que son privadas de su libertad, escuchan perfectamente niños correr en las cercanías de donde se encuentran, pueden incluso oír a las madres que los llaman para comer o hacer sus tareas, lo cual hace suponer que muchos secuestradores se encuentran dentro de nuestras comunidades y que por miedo y otras tantas veces por apatía, los ciudadanos no denuncian a esos extraños vecinos que pueden estar cometiendo alguna fechoría.

Si bien es cierto que muchas veces tenemos miedo a denunciar un hecho delictivo, por el riesgo de que las autoridades están coludidas con los criminales, también es cierto que, si denunciamos de manera anónima y a través de grupos ciudadanos, estaremos colaborando para que la impunidad se vaya reduciendo y es seguro que, al hacerlo, estamos salvándoles la vida a muchas personas.

No es posible que tenga que venir un alma inocente como Marbella, alumna de la UABC u otras tantas jovencitas asesinadas, para que se despierte en nosotros un pequeño estertor de rabia y coraje, pero poco a poco se nos olvida que debemos ser ciudadanos de tiempo completo y que estamos obligados a denunciar todo aquello que lastime a cualquier miembro de la comunidad.

El tema no es menor, pues según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP. 25 nov. 2019), México ocupa el segundo lugar con más feminicidios en América Latina, pues de enero a septiembre de 2019, 2 mil 833 mujeres han sido asesinadas en México y en ese periodo, en Baja California 155 mujeres fueron asesinadas, colocándonos en cuarto lugar en asesinatos de mujeres en el país, solo por detrás del Estado de México, Guanajuato y Jalisco, que registran 231,178,169, respectivamente.

En lo que corresponde a violencia contra la mujer, Baja California también ocupa uno de los primeros lugares en el país, con dos mil 167 reportes de agresiones en el 2019.

Desde que tengamos conocimiento de un hecho irregular de violencia o maltrato, denunciemos o subamos a las redes, pues en la medida en que todos nos volvamos los ojos y oídos de la sociedad y visualicemos una situación de este tipo, podremos evitar un mal mayor. Recordemos aquella frase de Nelson Mandela y que usaba constantemente el alcalde de Palermo, Italia que venció a la mafia, Leoluca Orlando: “No me preocupan los gritos de los malos, más me preocupa el silencio de los buenos”.

Entre todos cuidemos a nuestras hijas, hermanas, compañeras, amigas y denunciemos actos de violencia para que sean detenidos a tiempo.

* El autor es asesor empresarial en cabildeo.