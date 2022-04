¿De dónde sale para 600+ espectaculares Pro-AMLO?

El INE emitió una resolución inédita el pasado fin de semana. Obliga a diversas empresas a retirar de inmediato 600 espectaculares y anuncios en 30 estados de la República que descaradamente promueven, en tiempos de veda electoral, la figura de Andrés Manuel López Obrador con pretexto del proceso revocatorio que ningún opositor al régimen pidió.

Seguro de que hay muchísimos mas (en BC yo mismo he contado en la zona Costa más de 40), me queda claro una cosa: la mal llamada “transformación” de este gobierno no es mas que lo mismo de lo que ya teníamos, pero con nuevas y viejas mañas exacerbadas.

Una proyección preliminar indicaría que “alguien” se gastó cientos de millones de pesos en material promocional para pedir que “siga” AMLO. ¿Quién pagó semejante cantidad de dinero en este asunto? ¿Qué compromisos se tuvieron que hacer para que empresas dueñas de espectaculares estén violando flagrantemente la ley? ¿Quién ordenó, desde el gobierno, semejante ordeña de dinero a los particulares? ¿O acaso es que el dinero sale de la ya “finiquitada” corrupción gubernamental? ¿Dónde quedó la bolita?

De todas las respuestas posibles a la sospecha de dinero turbio para financiar esta campaña disfrazada de “fomento a la democracia”, hay que agregar que ya es común conocer que los “servidores de la nación”, diputados de Morena y sus gobiernos estatales y municipales están a tambor batiente intentando “incentivar” (claro que obligatoriamente) a todos los beneficiarios de los programas sociales, cerca de 13 millones, asustándolos con el petate del muerto de que podrían quitárseles los recursos económicos que les llegan si no salen a votar.

Antes ya había comentado, por cierto, que estos programas iniciaron desde la época de Carlos Salinas como Presidente del país y sólo han cambiado de nombre (Solidaridad- ProgresaContigo- Oportunidades- Bienestar), aunque ahora se ampliaron aún mas, pero con el mismo fin que simulada o directamente han buscado todos los gobiernos: crear una base electoral para manipular elecciones futuras.

Podrán cuestionarme lo que gusten en este tema pero este regaladero de dinero no ha servido para disminuir la pobreza (más que en contadas ocasiones y en márgenes muy pequeños), pero hoy se cumple un adagio de la politóloga internacional Gloria Álvarez, que dice que “los populistas (como López Obrador) aman tanto a los pobres, que los multiplican” (5 millones de pobres mas de los que dejó Peña Nieto, por cierto).

Cuestionamientos aparte, yo decidí no participar en esta votación para revocar el mandato al Presidente. No veo el caso de ir a perder mi tiempo ahí. Me duele, porque soy un demócrata, pero no estoy dispuesto a avalar un ejercicio que considero perverso así como está.

Creo firmemente que AMLO debe terminar su mandato y hacerse responsable de la gran cantidad de malas decisiones que ha tomado. Además, yo voté sabiendo que serían 6 sus años de Gobierno. Eso deben de respetarlo las autoridades.

No veo el caso que se haya gastado tanto dinero en una consulta que tiene tan malas prácticas de origen, como que la iniciativa saliera de la movilización del propio partido gobernante, por lo que creo que si va a votar el 15-20% del padrón, será mucho.

Aún con un resultado abrumador (y esperado) a favor del Presidente, vaticino que la fantasía de que aún conserva los 30 millones de votos que alcanzó en la elección del 2018 (y de la cual se pavonean regularmente sus fieles seguidores) quedará definitivamente enterrada este 10 de abril.

Eso sí, del resultado de este 2022 arrancan las posiciones de todos los partidos políticos rumbo al 2024, teniendo muy claro la real capacidad de acarreo de Morena.

Me uno al movimiento #terminasytevas #novotesel10deabril.