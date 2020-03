'De crucero' en Pandemia

El sábado pasado el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, inició los filtros sanitarios en las entradas de la ciudad, medida que consiste en intervenir a los automovilistas, tomar su temperatura y revisar el estado de salud a fin de evitar que entren personas contagiadas al puerto.

Pero el arranque de tal operativo parecía más un acto de campaña que una medida preventiva. En sus ya tradicionales videos en vivo se escuchaba la canción a manera de “jingle”, con el coro “Color esperanza” del cantante argentino Diego Torres, mientras en el altavoz, a cargo de su director de relaciones públicas, se anunciaba a todo pulmón la presencia del alcalde Ayala Robles con bombo y platillo.

Eso sí, al Edil se le vio bien protegido con su cubrebocas reforzado, no como los que anduvo repartiendo el Ayuntamiento, de esos de “mírame y no me toques”.

‘Toque de queda’ en Ensenada

Y a propósito de las medidas tomadas, el 23 Ayuntamiento de Ensenada, apoyado por el sector empresarial acordó establecer un horario restringido en el Municipio por el tema del coronavirus, desde el viernes los ensenadenses deberán estar “guardados” en casa a partir de las 21:00 horas e iniciar sus actividades después de las 6:00 horas.

Dicen que tales acciones son para evitar contagios y prevenir la inseguridad, pero la gravedad del asunto es que el tema de la inseguridad ya rebasó a la Policía Municipal y tristemente la única estrategia del alcalde Armando Ayala es un “Toque de queda light” donde el ciudadano no será sancionado pero sí intervenido y utilizar como excusa la problemática del coronavirus.

Dicen que es una medida preventiva por lo que viene, “¡Que Dios nos agarre confesados!”, porque si antes no lograban contener el crimen ahora será en otras dimensiones.

¡Ah, por cierto! Ahora que inició el horario restringido se reportó una balacera afuera de un gimnasio ubicado en el fraccionamiento Playa Ensenada a eso de las 5:00 horas; es decir que a pesar del toque de queda pareciera que los delincuentes tienen camino libre.

Llamada de atención

El Gobierno estatal realizó ayer una llamada de atención a la capital del Estado, luego de que en la ciudad aumentaran de 10 a 14 los casos de Covid-19, teniendo 4 más que Tijuana, a pesar de que es una ciudad con menor población.

El llamado fue a guardarse, ya que actualmente en Mexicali ya hay dispersión comunitaria, por lo que las salidas en teoría deben ser para las actividades primordiales.

Sin duda la comunidad mexicalense tiene un reto importante y es en esta contingencia no sobresaturar los hospitales, ya que de ser así habrá problemas y seguramente fallecidos a causa del Covid-19 en la ciudad.

El llamado de atención lo realizó el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, así como el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, ya que todavía se está a tiempo de evitar una mayor propagación del virus.