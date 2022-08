David Ortiz ridículo según Larry Brown

Coral Gables, Florida "¿Por qué nunca usaremos el nombre de Ana en masculino”… Joseph McKadew.

-o-o-oAnti Tatis. Fernando Tatis padre dijo que ahora, con su hijo suspendido, “millones de personas dejarán de seguir al beisbol”. El retirado relevista Jonathan Pápelbon, le respondió…: “Está equivocado. Lo único que dejarán de ver será la ridícula melena del junior”. Pero ¡¿y qué es ésto? David Ortiz, loco por figurar, como de costumbre, sigue haciendo el ridículo. No lo digo yo, sino “Larry Brown Sports”, quienes titularon así una nota: “David Ortiz offers ridiculous comment about Fernando Tatis”. Se refieren a lo dicho por el interfecto sobre el consumo de “Clostebol por el joven Tatis”.

Lo que dijo Ortiz…: “Major League Baseball necesita aplicar regulaciones antes de hacer públicas noticias como la de Tatis hijo. Considero que no manejaron la situación de la manera correcta. No debemos matar a nuestro producto. Hablamos de un pelotero increíble”. Sí, increíble que sea tan vicioso. Y ¿quién es Ortiz para tratar de dar lecciones de periodismo y relaciones públicas? Si no tiene con qué.

Buena racha. Los Gigantes, terceros en el oeste, con 5957, les han ganado, siendo home club, 19 de 21 juegos a los Diamondbacks, con promedio de 5.58 carreras anotadas por fecha.

-o-o-o“Lo terrible de Dios, es que ignoramos si se trata de un truco del Diablo”… Anónimo.

-o-o-o

Así iba la cosa. Hay bigleaguers aspirantes a ganar 40 y más millones de dólares por temporada. Pero, miren a los mejor pagados en 1992, hace 30 años, y cuánto cobraban la temporada:

Don Mattingly, Yankees, 3.860.000; Will Clark, Gigantes, 3.750.000; Dave Stewart, Atléticos, 3.500.000; Mark Davis, Royals, 3.250.000; Mark Langston, Angelinos, 3.200.000; Robin Yount, Cerveceros, 3.200.000; Eric Davis, Rojos, 3.100.000; Joe Carter, Padres, 3.066. 667; Rickey Hénderson, Atléticos, 3.000.000; Kirby Puckett, Twins, 3.000.000. Inefectivísimo. Con efectividad de 10.26, se veía venir el “hasta luego” para el relevista de los Dodgers, Dellin Betances, quien, sí, ha quedado libre. Predicciones. Los Yankees, líderes de la División del este, no llegarán a la Serie Mundial, predicen mis amigos de “BetOnline.ag”, según acaba de informarme Jimmy Shapiro. También me dijo que la Serie será Dodgers-Astros, ganada por los muchachones de Los Ángeles. -o-o-o-o“Lo que no se valora ahora, después se llora”... Castizo.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

