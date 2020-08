Data Mining: La importancia de la información

Me llamó un cliente para preguntarme por una referencia ¿A quién contrato para un estudio de mercado? y mi respuesta siempre es la misma a cualquier pregunta relacionada con marketing ¿para qué? ¿qué quieres saber? “necesito información de mercado” fue su respuesta.

Siempre andamos buscando en la calle antes de echar un vistazo al interior de casa, aplica para todo. Hoy en día las empresas tienen la posibilidad de obtener información del comportamiento de sus ventas pero no lo hacen o no lo saben, repito mi frase célebre “nadie necesita lo que no conoce”, pero aquí le voy a dar unas ideas de cómo obtener información valiosa para tomar decisiones:

1.- Instale a la brevedad un ERP (enterprise resource planning), un software para tener el control de su empresa, hay de todos tamaños para PyME yo descubrí Admintotal, bastante accesible y sobre todo con la contabilidad fiscal mexicana resuelta, que eso es lo mas importante.

2.- Si su negocio es pequeño y todavía no está en posición de instalar un ERP, entonces opte por un CRM (customer relationship management), es un software para controlar la relación con sus clientes, es decir, su comportamiento de compra. Aquí le dejo opciones: Zoho, Salesforce, Hubspot.

3.- Investigación su propia atención a clientes. Dígale a alguien de confianza que vaya a su empresa o negocio a comprar o contratar algo, se le llama mystery shopper. Así va a detectar áreas de oportunidad, pero tiene que hacerlo en orden. Una recomendación: haga un formulario en Google Form de la información que necesite medir, genere una liga (link) y compártasela a su mystery shopper para que lo complete una vez que salga de su establecimiento.

4.- Visite a sus clientes. Vaya en persona a visitar a sus clientes, nada como apersonarse, determine que es lo que va preguntar para que estandarice las respuestas, documente todo porque después a uno se le olvida.

5.- Investigue a la competencia. A veces uno no se da cuenta que ya pusieron ofertas o lanzaron productos nuevos, tenemos ceguera de taller, revise sus redes sociales y recopile información.

Es importante mencionar que las herramientas que le estoy recomendando yo las uso, hay infinidad de opciones pero tenemos que tomar en cuenta las herramientas para México, porque si contrata un CRM por ejemplo Zoho, después para integrarla a un ERP va a batallar. Entonces usted decide.

Con estas ideas que le di va a obtener información suficiente para ajustar sus estrategias, tanto de ventas como de marketing, si después de hacer todo lo que le recomendé usted necesita mas información entonces si póngase creativo y contrate quien le haga un estudio de mercado pero empiece por casa.

Debemos de entender de una buena vez por todas que las empresas necesitamos información, conocer a nuestros clientes, conocer el mercado porque me han tocado empresarios que dicen “yo no batallo, tengo vendedores” o en su defecto comisionistas, y para eso yo a usted le tengo una pregunta: ¿de quién son los clientes, del vendedor o de usted? ¿qué pasa si ese vendedor se va? Sígame en mis redes sociales y póngase en acción.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.