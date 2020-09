Cursos en línea ¿si o no?

La educación en línea nos invadió, si esa es la palabra, porque nos cayó de repente, de pronto un día todo lo que teníamos para capacitar era una computadora con cámara (hablando específicamente del ámbito laboral, de las escuelas opino después).

Las empresas empezaron a incorporar el e-learning, nos saturamos de webinars, transmisiones, videos, zoom’s ¡de todo!, el expertise a prender la cámara, hay de todo como en botica, te enseñan a tejer, a hacer campañas de facebook, a pintar, a hablar en público a cortarte las uñas ¡todo! Unos con costo, otros gratuitos, otros a cambio de información, simplemente se saturó el internet de cursos en línea.

¿Cómo saber cuáles cursos son buenos y cuáles no? por eso estoy escribiendo esta columna para darle mi muy humildisisisísima opinión, ahí le va:

1.- ¿Quién lo imparte? si usted va a invertir tiempo y dinero en un curso, lo primero que hay que verificar es la fuente ¿quién está ofreciendo el curso? ¿es una autoridad en el tema? o es una empresa que quién sabe cómo consiguió su correo. Revise muy bien quién ofrece el curso, entre a Google y escriba el nombre del ponente, revise sus redes sociales para ver si es confiable, busque recomendaciones.

2.- El temario, es muy importante que conozca el contenido del curso, para saber exactamente que esperar porque me han tocado contenidos donde te dicen qué hacer pero no te dicen cómo y resulta que nos quedamos en las mismas.

3.- ¿Cuánto tiempo dura? hay distintas modalidades, cursos en vivo, cursos que “liberan” contenido cada tanto tiempo, otros que se llevan en grupo o libres, que cada quien lo lleva a su ritmo ¿cuál es mejor? no, cada uno tiene sus ventajas, lo que yo le recomiendo es saber exactamente que esperar y cuando, pregunte.

4.- ¿Tiene validez oficial? a veces pensamos que sí pero resulta que no, o bien muchas veces no es necesario obtener una validación, todo depende, le explico. Por ejemplo, los cursos que yo ofrezco en www.adkprogram.com los que son de marketing no tienen validez oficial, ahí lo que enseñamos es la experiencia pero lo aclaramos; en cambio hay un curso para resolver la NOM-035 que ese si tiene validez oficial, tenemos de ambos tipos, lo importante es dejarlo claro y que el estudiante tenga claras sus expectativas.

5.- ¿Qué precio tiene? irse por el precio en educación en línea como en cualquier otra compra no es lo recomendable, hay mil opciones de cursos con el 99% de descuento ¡ajá! o por 99 pesos ¿que espera por esa cantidad?, los cursos tienen que tener una excelente relación calidad-precio por eso le sugiero desmenuzar los cuatro puntos anteriores.

Hay muchas soluciones publicadas en internet pero tanta oferta abruma, así que le recomiendo hacer un análisis antes de comprar y si no ha considerado inscribirse en algún curso en línea ¡hágalo! siempre hay una primera vez, cuando usted descubra las ventajas de aprender en esta nueva modalidad ¡no va a poder parar! es mas asertiva, cuesta menos y hay mil opciones. Por lo pronto le aviso que su empresa tiene que cumplir con la NOM-035 y una colega está ofreciendo ayudarle a resolverlo, eche un vistazo a https://www.adkprogram.com/course?courseid=nom-035 y le dejo un regalito, un cupón para mis lectores: MARCE20 ¡ahí me cuenta como le fue!

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.