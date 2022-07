Curso de aviación

Al parecer, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, recientemente fue al cine a ver la segunda parte de la película “Top Gun” protagonizada por Tom Cruise y que cuenta la historia de una escuela de pilotos de combate, probablemente salió muy impresionado del cine, pero más impresionados dejó a los ciudadanos cuando en un evento público manifestó su interés en la aviación.

“Nosotros debemos de saber manejar aviones o helicópteros también, el presidente municipal, por eso yo voy a tomar un curso esta semana para saber manejar un pequeño avión, porque nos van a pasar, un pequeño avión en San Quintín que se lo están pasando aquí al Ayuntamiento, entonces me voy a subir yo a patrullar para andar en algunos horarios volando y revisando las colonias, digo, si el pueblo está de acuerdo. “Ando buscando un seguro por si me pasa algo, el miércoles estaré en Tijuana por si me pasa algo, es un curso básico porque es un avión chiquito que se puede usar nada más de día porque no tiene luces, vamos a salir de la Segunda Región, si ustedes me lo aprueban, porque si el pueblo dice sabe que presidente eso no, pues no”, expresó.

VENTANEADA

Por otras parte, en redes sociales estuvo circulando la información de que la ex candidata a la alcaldía de Ensenada por el partido Movimiento Ciudadano y ex presidenta de la Canirac, Elvira Romero Gutiérrez, había sido detenida en un alcoholímetro por haber dado positivo, sin embargo, también durante un evento público, el Presidente Municipal prácticamente confirmó la información. “Tenemos que hacer operativos porque hay mucha gente que le da por la tomadera el fin de semana, se va al Valle de Guadalupe y se echa sus buenas botellones de vino o la caguama helada, pero si va a manejar no tome y si toma no maneje, porque hay mucha gente que cae el fin de semana en el alcoholímetro porque viene tomada.

“Algunos detectamos que son prófugos de la justicia, otras personas han traído armas, en ese reten se detecta, ahí han caído todo tipo de personas, desde funcionarios, empresarios, gente conocida y no conocida, pero al ley es pareja para todos, hasta ex candidatos y ex candidatas que estaban contra Ayala y ahora pacatelas, yo no digo nombres, es información del dominio público”, declaró Ayala Robles.

ACUSADO

El Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, Rodolfo Epifanio Adame, sigue en su cargo, a pesar de que hay serias acusaciones en su contra tanto de abuso sexual como homicidio, las cuales siguen quedando en acusaciones.

Hay señalamientos graves en su contra, sobre todo luego del fallecimiento de su ex pareja, Susan Michelle, por lo cual ayer fue tema de conversación entre los abogados en el festejo por su día.

Y es que la madre de Susan acusa directamente al funcionario por el fallecimiento de su hija.

Si la Fiscalía no le ha fincado responsabilidades, él puede continuar con el cargo, mencionó Rafael Mauricio Cruz Manjarrez, presidente de la alianza mexicana en BC.

Desde el aspecto social, al existir señalamientos graves como violación u homicidio, sería bueno que se separara del cargo para sanear la administración, opinó.

Por su parte, Rafael Leyva Pérez, síndico procurador del Ayuntamiento, comentó que aunque ellos no persiguen delitos, si pueden atender alguna queja en contra de algún funcionario.

“Comentó que han visto esta denuncia, sin embargo, en Sindicatura no hay alguna queja formal por parte de la madre de la fallecida,

Yo la conocí, era una buena muchacha, lamentablemente perdió la vida”, comentó.