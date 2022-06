A partir de hoy, presidentes y representantes de los gobiernos de países de América, se reunirán en Los Ángeles, California en la Novena Cumbre de las Américas. La ceremonia oficial de inauguración será por la tarde y será encabezada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa Jill.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador recién anunció que no iría, debido a que no invitaron a todos los países.

Pero, sí estará en la Cumbre una delegación mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Este magno evento tiene como sede el Centro de Convenciones de Los Ángeles y ya fueron cercadas varias calles alrededor, además literalmente limpiaron la zona de la indigencia que por ahí se acostumbra ver.

TRAS AUTOS MAL ESTACIONADOS

¡Aguas! Porque la cacería de la Policía en Rosarito está a todo lo que da y más allá.

Y es que la orden es detener, infraccionar y hasta remolcar el vehículo, a cualquier conductor que transite por las populosas calles del quinto municipio y que a su juicio cometa alguna infracción.

En redes sociales, se han denunciado un sinfín de quejas por presunto abuso policiaco, sobre todo por el remolque de vehículos estacionados en las calles, que son considerados por los policías en abandono, o que fueron estacionados en sentido contrario, aún frente a su vivienda, lo que podría estar bien, pero lo malo dicen los quejosos es que no se les dio aviso alguno antes de enganchar los autos y hay hasta quienes han despertado creyendo que les han robado su unidad.

Ante el cúmulo de quejas que se han ido formando, se realizó una conferencia de prensa para aclarar que “sólo se está cumpliendo con el reglamento” y por eso se inició con un operativo especial al que llamaron “liberar espacios públicos”.

Tanto la alcaldesa Araceli Brown, como el secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Arellano, justificaron la cacería alegando que había muchas denuncias sobre todo de carros abandonados en las calles de la ciudad.

Pero de acuerdo con el Síndico, Jaime

Ibarra Acedo, no se está cumpliendo con lo que establece el reglamento de arrastre de vehículos, donde se estipula que corresponde a la Dirección de Obras Públicas atender los reportes de vehículos abandonados y no a la Policía Municipal, como está ocurriendo.

Pues según el mismo reglamento se deben colocar sellos a los vehículos considerados como abandonados y se da un plazo de 72 horas a los propietarios para que muevan sus autos y no ser acreedores a multas y hasta el remolque del vehículo, algo que por supuesto, no se está cumpliendo. Pues por si sí o por si no, lo recomendable para residentes y visitantes de Rosarito es ponerse “avispados”, porque la policía está a la caza.

CAMBIO DE DIRECTOR DE LA CESPE

Luego de la presentación del plan emergente para el abasto de agua en Ensenada que hizo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda el lunes pasado, de manera inmediata se ha visto una mejora en la atención a los ciudadanos. Dicen que hay personal reparando las tuberías y el programa de entrega de pipas en las colonias está operando correctamente.

Empleados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) comentaron que el martes fue despedido el director, Jaime Alcocer Tello, esto luego de que se dieran a conocer presuntas irregularidades en la obra de la planta de tratamiento que estaba contaminando Playa Hermosa.

Y es que hasta hace poco se supo que la pieza del clarificador nunca fue instalada porque han pasado nueve meses y todavía no llega, y aunque hay que reconocer que gran parte de los problemas que actualmente enfrenta la paraestatal vienen desde administraciones pasadas. El problema de la contaminación era algo de lo que Alcocer Tello estaba enterado desde antes de la entrada de este gobierno, ya que en la administración anterior fue subdirector operativo de la Cespe, todo apunta a que hoy será presentado el nuevo director.