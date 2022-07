Cuidado con la prisa

Acorde con la escritora Remedios Zafra la prisa se ha convertido en una característica del mundo contemporáneo, y lo que es más delicado es que la hemos normalizado. Si alguien no anda atareado quiere decir que está perdiendo el tiempo, y eso no es necesariamente cierto.QUÉ OCURRE. Parte del problema es que actualmente estamos inundados de información y de opciones, gracias a la tecnología, y entre más cosas podemos hacer más cosas queremos hacer. Y esto nos lleva a llenarnos de cosas por hacer dejando no tiempo para la reflexión. Te pongo un ejemplo estimado lector, revisa tu agenda semanal y ¿que tanto ha cambiado en los últimos meses?, y ahora pregúntate si estás contento con tus resultados. Anticipo respuestas: casi no ha cambiado y no estás contento con tus resultados; ¿cómo van cambiar estos últimos si sigues haciendo lo mismo?

Y aquí llegamos al riesgo de vivir de prisa: no hay pensamiento sin tiempo para pensar. Se requiere tiempo para pensar, para planificar, para conocernos a nosotros mismos. Si nos dejamos llevar por la prisa lo que logramos es reforzar nuestra rutinas sin analizar los resultados que nos están brindando.

En 1994 había mucha gente que ya sabía de la existencia del internet, pero Jeff Bezos fue de los pocos que se dio cuenta de que ahí pudiera estar el futuro del comercio. Analiza lo que más compran sus conciudadanos y empieza a vender libros por internet. El resto ya es historia.

La industria automotriz estaba muy consciente de que el petróleo es un recurso no renovable, sin embargo es Elon Musk, un externo de la industria, quien se mete de lleno a trabajar exclusivamente en carros eléctricos y también ya es historia lo demás.

AFECTA LA CULTURA.

Ada Lovelace, una mujer que es pionera en el campo de la Programación digital, era una mujer radicada en Londres en el siglo XIX, y en sus escritos recuerda como su mamá la castigaba escribiendo planas que decían: No perderé mi tiempo. Y ese afán de hacer muchas cosas también ha llevado a realizarlas de una manera precaria, muy pobre, ya que cuando se hacen las cosas rápido es muy probable la calidad deje mucho que desear. Por último estimado lector, en estos tiempos modernos nos queda claro qué hay tres aspectos que serán clave para salir adelante: preparación, adaptación, e Innovación, y esta última requiere tiempo para pensar, para reflexionar, como bien lo decíamos en una columna anterior, el estar enfadado “sin hacer nada” es requisito previo para lograrla. Así que estimado lector, si en un momento dado no estas haciendo nada no te preocupes, siempre y cuando estés pensando, digo…¡feliz domingo!