Cuarentena, un lujo que no es fácil darse

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus Covid-19.

La Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Este hecho resultó en una Epidemia que no es otra cosa que una enfermedad que se extiende por una amplia región, pero que en algunos casos como el actual se convierten en Pandemia aunque sea la misma enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Ya como pandemia llegó a México por personas que viajaron a nuestra nación de países de Asia y Europa principalmente, donde ya se expandía la enfermedad; por supuesto Baja California hoy también es víctima de contagios traídos a nuestra región, donde ya asciende a 20 casos de personas confirmadas como infectadas; pero la realidad es que se desconoce el número real de los que pudieron de alguna manera contagiarse.

Derivado de los ejemplos sanitarios que se tiene conocimiento de otros países a los que llegó antes la pandemia, así como el aumento de casos en la ciudad, el presidente municipal de nuestra ciudad, Arturo González Cruz declaró “estado de emergencia de riesgos sanitarios” debido a que los brotes epidémicos son una amenaza mundial constante y nuestra ciudad está en peligro y se pretende satisfacer las necesidades sanitarias inmediatas de Tijuana afectadas por crisis y, al mismo tiempo, atajar las causas de vulnerabilidad; algunas medidas tomadas son la suspensión total o parcial de labores en la administración pública municipal, reducen las jornadas de trabajo presencial y autorizando mecanismos desde casa y continuando con la suspensión de los locales no esenciales como bares, gimnasios, entre otros.

Por otra parte la cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad, durante un período de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda la mencionada enfermedad.

Pero la cuarentena actual, también llamada toque de queda o aislamiento por la pandemia de enfermedad por coronavirus de Covid-19, son las acciones generadas por los recortes de libertades decretados en varios países de Europa, América y Asia; pero esta implica medidas de aislamiento domiciliario, que repercute en dejar de trabajar.

La mayoría de los tijuanenses, como en México vivimos al día, se trabaja para comer, tan sencillo como si no trabajo no como, por supuesto que ese lujo no lo podemos tener, esto vislumbra no morir de Covid-19, pero sí aumenta la posibilidad de morir de hambre.

Pregunta: ¿Qué pasará si se llegara a requerir mayor tiempo?

* El autor es coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.