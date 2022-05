Cuándo sentencian los umpires el infield fly

-o-o-o-oComo todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

José Gómez, de Banning, California, pregunta: “Corredores en primera y en segunda sin out. Elevan batazo trás del pitcher, quien no hace por la bola, los corredores avanzan. ¿Es infield fly?”.

Amigo Cheché: El infield fly será decretado por los umpires, cuando consideren que al menos un jugador a la defensiva en el infield puede capturar la pelota sin esfuerzo especial, cuando hay menos de dos outs.

Francisco Ramos, de Hermosillo, pregunta: “¿Cuántos catchers zurdos hay en Grandes Ligas y cuántos ha habido en la historia?”. Amigo Pancho: No hay receptores zurdos por estas alturas. Ahora, hasta mediados del siglo XIX consideraban a los zurdos en Estados Unidos, de mal agüero. Por eso, la primera Liga Grande, la National Association (1871-1875), jugó con muy pocos zurdos. Y la Liga Nacional, fundada en 1876, también. No obstante, sí ha habido catchers zurdos, pero han sido pocos, debido a que la mayoría de los bateadores (siete de cada 10) son derechos, y estorbarían al receptor zurdo para tirar a las bases. Los catchers derechos tienen el ambiente desocupado en siete de cada 10 casos. Además, éste es un mundo para derechos, fíjate que no hay braguetas zurdas, ni existen automóviles para zurdos, y tampoco hay computadoras zurdas.

Ha habido 18 catchers zurdos en las Mayores, el último, Benny Distéfano, en 1989, tres juegos con los Piratas. Los otros…: Fergy Malone, 157 juegos, entre 1871 y 1884; Bill Harbidge, 128, 1875-1884; Stan Trott, 272, 1880-1888; John Humphries, 75, 1883-1884; Dave Oldfield, 35, 1883-1886; Mike Hines, 99, 1883-1888; Sy Sutcliffe, 186, 1884-1892; Pop Tate, 202,1885-1890; Art Twineham, 52,1893-1894; Fred Tenney, 69, 1894-1898; Jack Clements, mil 73, 1884-1900; Fred Tenney, 69, 1894-1895-1896-1898; Homer Hillebrand, 3, 1905; Jiggs Donahue, 79, 1900-1901-1902… Joe Wall, 7, 1901-1905; Dale Long, 2, 1958; Mike Squires, 2, 1980.

José Luque, de Papelón, Portuguesa, pregunta…: “¿Cuál es el record verdadero de bases robadas, las 138 de Hugh Nicol o las 130 de Rickie Hénderson?”.

Amigo Pepe…: El record de robos en una temporada es ese de los 138 de Nicol en 1887. Rickey robó 130 en 1983, 95 años después, pero ya ves, no alcanzó la marca. Desde luego, sí es líder de todos los tiempos con sus mil 406 en mil 741 intentos.

Juan Rodríguez, de Caracas, comenta…: “Estoy de acuerdo con Ud. No soy fan de los Yankees, pero sí me agrada la disciplina de sus jugadores. El colmo de otros equipos, es que permiten durante los juegos el uso de zarcillos, pendientes y hasta exageradas cadenas de oro. Además, en los uniformes usan colores que matan, justamente, la uniformidad”.

Andrés E. Fuente R. de Puerto La Cruz, pregunta…: “¿Que hizo Rafael Palmeiro para no ser elevado al Hall de la Fama?”.

Amigo And…: Mintió ante el Congreso y culpó a compañeros de su propia culpa.

Guillermo A. Ochoa R. de Valencia, pregunta…: “¿Quién, además de Jack Morris, ha ganado Series Mundiales con equipos diferentes? Él las ganó con Tigres, Twins y Blue Jays”.

Amigo Memo…: El más cercano es Víctor Davalillo, quien jugó en cuatro Series Mundiales, pero solo estuvo en dos equipos ganadores, Piratas 1971 y Atléticos 1973. Perdió con Dodgers en 1977 y 1978.