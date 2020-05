¿Cuándo regresa el Sistema de Justicia Penal?

Yo cambiaría la pregunta inicial del título por la de ¿puede volver lo que no se ha ido?

Apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se ha extendido por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, y cambió al mundo como lo conocíamos, afectando todo nuestro entorno: social, cultural, deportivo, académico, laboral, familiar, etc.; el sistema de Justicia en nuestro país no fue la excepción y sus instituciones se han visto afectadas al tratar de mitigar y contener la expansión de la enfermedad.

Particularmente en Tijuana se especula que el Sistema de Justicia Penal Oral está cerrado y no se llevan audiencias, pero quienes hemos participado en algunas sabemos que no es verdad, sí se llevaban a cabo audiencias presenciales pero no se permite el acceso de público a las salas, por obvias razones.

Pero la contingencia actual le permitió al Poder Judicial de Baja California, en Tijuana evolucionar. Recientemente el “Grupo Nacional de Penalistas” liderado por el Dr. Gabriel Regino quien desde el inicio de la pandemia organiza el ciclo de conferencias virtuales y me invitó a unirme a una muy interesante e informativa conferencia virtual titulada “Tecnología, Justicia y Derecho” impartida por Luis Alberto Villarreal Ontiveros, Administrador Judicial en Ensenada.

En esta el ponente resalta el uso de la tecnología utilizada desde hace algún tiempo en el Poder Judicial de la Federación en casos excepcionales, pero también señala la limitación que se ha tenido en los estados para incorporar el uso de herramientas digitales, a pesar de que estas tienen un fundamento en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El expositor destaca la participación de la Mtra. Karla Caballero Burciaga en su calidad de Administrador Judicial en Tijuana, para poder llevar a cabo las audiencias al siguiente nivel, al implementar desde el 02 de abril de este año las audiencias virtuales donde interactúan las partes y el Juzgador en tiempo real y la destaca como pieza fundamental para que el Poder Judicial del Estado avance con el uso de la tecnología y tener 664 audiencias telemáticas al cierre de actividades del 20 de mayo, sin distingo de fines de semana o días festivos

El ponente ya anteriormente explicaba que los retos son: la resistencia interna que se genera de manera natural y que los beneficios de incorporar la tecnología y las herramientas digitales, tienen que irse destacando no sólo al exterior de los poderes judiciales sino al interior.

Otro reto es la resistencia por parte de los abogados particulares, es claro que cada vez será menor conforme las nuevas generaciones de litigantes tengan contacto con el tribunal ya que para ellos será natural el uso de las nuevas tecnologías.

La última vertiente es el entender y transmitir hacia los titulares de los poderes judiciales los beneficios a mediano y corto plazo de la inversión en el uso de tecnología.

El reto para incorporar tecnología a la Justicia es grande, pero ya nos empujó COVID-19 .

* El autor es coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.