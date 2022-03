Cuando prohibieron la TV en la Serie Mundial

-o-o-o-o

Rodrigo Gutiéreez, de Reynosa, dice…: “He leído su frase: ‘Si propietarios de equipos y bigleaguers quisieran aI beisbol como aman a sus millones, tendríamos tremendo deporte espectáculo’… Bien se puede quedar como Teorema”.

Amigo Drigo…: Muchas gracias.

Juan Loaiza, de Caracas, mi querido amigo y famoso umpire, pregunta…: “¿Por favor, puedes ampliar los detalles del funcionamiento del los umpires robot, los cuales, según tengo entendido, empezarán sus funciones el próximo año a nivel de AAA?”. Amigo y tocayo…: El umpire tras del home será humano, pero sentenciará strike o bola, según se lo indique el robot por sonido interno. ¡Máximo ridículo!. Eduardo Montiel, de Houston, solicita…: “Ya se que le gusta el crícket, que fue excelente bolichero, piloto de autos de carrera, torero y estrella de televisión, pero hábleme de su experiencia como actor en la película ‘Cangrejo’, por favor”.

Amigo Eduardo…: Bonitos recuerdos. Por pura diversión, yo había estudiado arte dramático en la “Escuela Juana Sujo”, y he sido muy amigo de Miguel Ángel Landa, productor y director de esa película. Él me llamó y me dijo…: “Tengo disponible el papel de un reportero, está clavado para tí”. Y claro que acepté. Después me asombré por el éxito que tuvo la película. Rutilio Perdomo, de San Juan de Puerto Rico, pregunta…: “¿Cuándo, cómo y por qué prohibieron televisar una Serie Mundial?”.

Amigo Tillo…: En 1911, la National Commission organizaba las Grandes Ligas, porque no existía el comisionado. Vendieron a la CBS los derechos de televisión para la Serie Mundial de ese año, Atléticos-Gigantes, por tres mil 500 dólares. Pero, cuando los peloteros reclamaron parte de esa suma, cancelaron el compromiso.

La primera Serie Mundial se televisó 36 años después, en 1947, Yankees 4 Dodgers 3. Por supuesto, en blanco y negro, con tres cámaras, hoy día utilizan 30, y aquella señal fue solo para cuatro ciudades, Nueva York, Philadelphia, Báltimore y Washington. Oswaldo Echezuría, de Los Mochis, pregunta…: “¿Quién fue el primero con tres mil hits en Grandes Ligas?”.

Amigo Chaldo…: Adrian (Cap) Anson, de los Cachorros, en 1894. Terminó en 1897, con 3435.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

