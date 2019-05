Cuando el ganador absoluto es descalificado

Ya hemos tocado el tema de las descalificaciones controversiales en las carreras y lo son más cuando les toca a los ganadores absolutos, es un tema delicado porque para muchos son injustas, pero para los jueces es simplemente aplicar el reglamento.

Aquí presentamos varios casos sucedidos en las carreras locales, la más reciente fue la de Gonzalo Cruz, uno de los mejores corredores locales, en los 5km del IPN. Gonzalo después de hacer una excelente carrera llegó primero a la meta pero no se le reconoció el triunfo por traer un número sin chip y es que para atender la demanda el último día de registros, los organizadores vendieron números extra sin chip.

El joven corredor alegó que al comprar el número no se le dijo que no traía chip y que no entraría a los premios.

Ese mismo día, Miriam Loza fue la triunfadora de los 5km de “Pura playa” en Rosarito, pero al no traer número fue descalificada, aunque ella mencionó que se le había caído en la ruta. Lo lamentable es que tanto Gonzalo como Miriam se perdieron así los buenos premios en efectivo.

Otro caso reciente fue el del keniano Bernard Kibet en la carrera del Policía, aunque llegó primero, quedó fuera por no anotar sus datos en el desprendible de su número. Bernard, acostumbrado a participar en carreras con chip donde no hay necesidad de anotar nombres en el número, quedó confundido y molesto.

En la Carrera Canaco del 2013 el keniano Kibet Cherop fue el primero en llegar a la meta, pero fue descalificado por correr con un número con el nombre de Luis Munguía. Kibet molesto explicó que había llenado la forma de inscripción correctamente con su nombre y su club, solo que la persona que le entregó el número anotó en forma equivocada el nombre del club Luis Munguía y no el del corredor Kibet Cherop.

En el medio maratón de Tijuana también del 2013, el etíope Nahom Mesfim llegó al área de la meta en primer lugar pero en los metros finales desorientado se fue por donde pasarían los corredores del Maratón, cruzó la meta pero por el lugar equivocado, su chip no se activó y no se registró su llegada. Por lo que el ganador oficial fue el que llegó en segundo lugar, el keniano Christopher Kipyego.

En el 2015 otro caso del Medio Maratón de Tijuana, cuatro corredores africanos llegaron en los primeros lugares encabezados por el ganador Yonas Mehebratu. Lamentablemente después se informaría que tanto el ganador como Jordan Chipangama que fue cuarto, habían sido descalificados. La razón fue que no aparecían en la lista de la FMAA de los corredores africanos autorizados a correr en México.

En el 2016 en una carrera de 5km en Playas de Tijuana, el ganador absoluto fue Max Ontiveros, un joven de 15 años, pero no se le reconoció el triunfo por no ser incluida su categoría en la convocatoria, pues la primera era de 18 a 24 años. Aunque los organizadores quisieron premiarlo, los jueces no lo reconocieron.

Casos controversiales, y usted amable lector, ¿qué opina?, ¿los corredores deben poner más atención? o ¿los jueces deben ser más flexibles?