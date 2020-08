Criticados y amados

En el mundo de la farándula hay artistas para todos los gustos, hay cantantes o actores nacionales e internacionales que son amados por sus seguidores, pero otros que no corren

con la misma suerte y son personalidades no queridas.

En diversas ocasiones he preguntado a mis amigos, familia y contactos de redes sociales, sobre cuáles son los artistas que no les gustan. Las respuestas, a veces, son sorpresivas,

otras no tanto y les hacemos el “fuchi”, así como a la emulsión de Scott.

Maná es uno de los grupos que más tienen presentaciones en vivo, sus ventas de discos son millonarias, tienen muchos éxitos en la radio, son muy famosos y millonarios, pero a

muchas personas su música y concepto no les gusta, quizá porque sus canciones casi siempre suenan igual o tal vez por las letras, que no hacen conexión con algunos. Es un grupo querido por muchos, pero repudiado por otros muchos.



Otro artista que no es del agrado popular es Ricardo Arjona, ¿pero qué pasa con él? Yo tuve la oportunidad de verlo hace más de 10 años en vivo, la verdad me impresionó en cuanto a

producción se refiere, cambios de escenarios, vestuario, buenos músicos, un artista completo, sus canciones, no me agradan, pero reconozco que el señor le invierte en sus conciertos y tiene su mérito.

También sus ventas de discos son muy elevadas, sus conciertos están llenos, lo siguen tocando en la radio, es como la controversia al decir, que hablen bien o mal de alguien, pero que hablen.



Hablar de Gloria Trevi es hablar de una mujer controversial, que tiene una legión de fanáticos impresionante, su música es consumida por millones en América Latina, pero eso no le

quita su grupo de detractores y sus razones las tienen. A mí en lo particular,no me gusta nada su propuesta, pero reconozco que es una artista completa y es una buena compositora.



Paulina Rubio y Thalía son las dos ex timbiriches más famosas a nivel internacional, queridas y odiadas a la vez, pero eso sí, nunca pasan desapercibidas. Cada una tiene su estilo propio, su concepto vende y son seguidas

por millones en redes sociales. Criticadas, amadas, repudiadas, pero ahí están y firmes, al pie del cañón.

Thalía se me hace una mujer muy plena, feliz, dicen que el dinero no da la felicidad, pero sí ayuda, su mérito tiene, los discos son exitosos, al igual que sus telenovelas que fueron transmitidas en más de 50 países, empresaria y

tiene siempre propuestas en sus páginas oficiales. A mí me divierte y me cae bien.

Lucero, Susana Zabaleta, Pepe Aguilar y Carlos Rivera son otros artistas controversiales, este último se me hace que canta bien, pero hasta ahí, es como cuando comes

un platillo sin condimentos, insisto, canta bien, pero no tiene sal y pimienta. Gris su concepto.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución