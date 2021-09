Comentan que la Alcaldesa suplente de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez parece que cerrará su suplencia al frente del 22 Ayuntamiento de Mexicali con más señalamientos negativos que positivos a su gestión, pero lo que dicen no gustó ni a miembros del propio grupo político, fue la placa develada en los patios del Ayuntamiento. La placa colocada fue por las detenciones que se dieron el 13 de febrero de 2017, en las manifestaciones que se realizaron por la Ley del Agua impulsada por el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, la cual fue posteriormente echada a bajo y el alza a los precios del combustible. Hay que recordar que entre los detenidos se encontraba la ahora alcaldesa, Lupita Mora Quiñónez, y es precisamente lo que no gustó entre los políticos de Morena y menos de los señalados, el PAN, ya que el acto según comentan lo realizó para auto adularse, al grado de invitar a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación para develar la placa. El llamado “lunes negro” no fue el único acto en que hubo detenidos o problemas con la autoridad, hay que recordar la batalla campal en el Rancho Mena, en el que hubo varias personas lesionadas, pero de ese hecho nada se comenta. Entre los pasillos se dice que la alcaldesa, lo primero que hizo al tomar las riendas fue acudir con el director de la Policía municipal a realizarles algunos reclamos, los cuales Alejandro Lora no aceptó y pidió a la alcaldesa demostrar lo dicho. Por cierto, a solo unos días de que la alcaldesa entregue el poder, aún no hay respuesta para los bomberos en cuanto a su bono y equipo de trabajo, tampoco hay detalles de cuando quedará resuelto el tema de la radiocomunicación de la Policía Municipal, solo por mencionar algunos; veremos si en la que según comenta será su última atención a medios el próximo martes da información al respecto.

PONE NÚMEROS EN DUDA

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Congreso de Baja California, Evelyn Sánchez Sánchez, puso en la mesa este domingo el tema de la atención a la comunidad indígena en materia de salud en el estado. La legisladora estima que de acuerdo a información recopilada por ella desde las distintas comunidades asentadas en el estado, desde el inicio de la pandemia suman más de 2 mil indígenas, en su mayoría residentes de Tijuana, San Quintín y Maneadero, fallecidos a causa del covid-19. Pero lo grave de su señalamiento es que muchos de esos fallecimientos se habrían debido a la falta de atención médica, tanto por su ubicación como por su imposibilidad de comunicarse debido al idioma. Sánchez Sánchez asegura que ya está revisando el tema con el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, pues estos presuntos fallecimientos no se encuentran contabilizados en el reporte diario que presenta la dependencia cargo de este último y que hasta ayer arrojaba un total de 9 mil 224 decesos. Agregó que de acuerdo a estimaciones de INEGI, en Tijuana hay 200 mil indígenas y que el 20% de ellos no ha recibido la vacuna porque en las jornadas de inmunización se les niega la atención por no hablar español.