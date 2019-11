Criaturas Fronterizas. Dir. Ali Abbasi

En las mejores historias de horror, el antagonista nunca es el individuo de aspecto físico monstruoso y aterrador. En algunas ocasiones se trata de la verdadera víctima y en otras sólo de un chivo expiatorio.

La adaptación que realiza Ali Abbasi del libro de John Ajvide Lindqvist, repite los temas de otra conocida obra de Lindqvist (Dejame entrar, Tomas Alfredson, 2008), específicamente el tropo del “outsider” o forastero. En este caso la sensibilidad y experiencia de Abbasi como emigrante (iraní) en Suecia sirve para matizar la narrativa y encontrar los paralelismos sociales que sirven como hilo conductor.

Tina (Eva Melander) es una mujer con deformidades faciales y corporales, atribuidas a un problema de cromosomas, que trabaja en el aeropuerto de Estocolmo. Su peculiar capacidad para olfatear contrabando la convierte en la agente fronteriza perfecta. Pero esta extraordinaria característica va mucho más allá de la simple detección de drogas y alcohol, se trata prácticamente de una especie de percepción extrasensorial que le permite identificar las emociones de las personas; el miedo, la vergüenza, la maldad.

Un día, un hombre con las mismas características físicas que Tina, pasa frente a su puesto aduanal, su presencia la descontrola. No logra identificar qué es lo que olfatea en él. Sus similitudes los hacen parecer hermanos. La realidad, sin embargo, es mucho más extraña e interesante. Un aspecto inesperado se revela cuando Vore (Eero Milonoff) es sometido a inspección física por insistencia de Tina. La atracción que existe entre ellos es innegable.

Durante años Tina ha vivido una existencia entumecida, tratando de pertenecer, dentro de un mundo que no es el suyo. Avergonzada de ser quien es y de ser como es. Con ella, en su casa, vive un hombre que le da más cuidado y amor a sus perros que a ella, y con el cual no se siente cómoda ni para tener relaciones sexuales, cuando él, eventualmente, se le aproxima con esa intensión. El vínculo entre ellos no es más que un trámite y una costumbre.

El encuentro con Vore desencadena dudas y cuestionamientos en Tina y después de un segundo paso por la aduana, ella decide alojarlo temporalmente en su casa.

El relato de Lindqvist, quien escribió el guión junto a Abbasi e Isabella Ekloff, aborda temas como la discriminación, la crisis migratoria y la identidad de género, a través de la fantasía y el realismo mágico.

La revelación de Tina, de no estar sola en el mundo, va más allá de un simple despertar sexual o una aceptación de la propia otredad. Se encuentra aunado al descubrimiento de la maldad inherente en los seres humanos y la necesidad de que estos sean castigados por sus inmencionables crímenes. La pedofilia es uno de los primeros en la larga lista.

Vore tiene una inextinguible sed de venganza y trata de racionalizarla explicándole a Tina que “la raza entera es una enfermedad, los humanos usan lo que encuentran para divertirse, incluso a sus crías.”

Uno de los referentes sociales evidentes en la alegoría es el del repudio y exterminio hacia las razas indígenas, como lo fue el caso de los samis en Suecia, donde durante los años sesenta, el gobierno esterilizó a una gran cantidad de individuos, enviando a los niños a orfelinatos.

La cinta de Abbasi se podría describir como un cuento de Guillermo del Toro visto a través del lente de Bergman. Su particular visión se despoja del sentimentalismo para profundizar en los aspectos más crudos y desagradables de la naturaleza humana. Los ecos del exterminio y marginación, sufridos por millones de habitantes en todos los rincones del planeta, podrían ser capaces de justificar la más cruenta venganza en contra de los responsables de tan despreciables actos. ¿Y al final cuál de las formas de actuar es la realmente humana? ¿Ambas?

“No le veo sentido a la maldad. No le veo sentido lastimar a nadie… ¿Es humano pensar así?”

*El autor es editor y escritor en Sadhaka Studio.