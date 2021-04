Crecen campañas

A partir de hoy los aspirantes a las alcaldías de los cinco municipios que están en juego empezarán su campaña en busca de lograr el voto de los ciudadanos el próximo 6 de junio, fecha en la que además se elegirá Gobernador, diputados locales y federales.

Fue ayer en una sesión del Instituto Estatal Electoral de Baja California que se aprobaron a los candidatos a alcaldes que podrán participar, siendo solamente dos los aspirantes que fueron rechazados por el órgano electoral, ambos del Partido Encuentro Solidario, siendo el más sonado el de Julián Leyzaola Pérez, quien buscaba ser candidato a la Alcaldía de Tijuana; el motivo por el que se le negó es que cuenta con una orden de aprehensión y actualmente es considerado prófugo de la Justicia.

El segundo rechazo fue el de la aspirante a la candidatura a la alcaldía de Ensenada, Blanca Rosa García Rivera, este se dio porque presuntamente ya estaba registrada como candidata a una diputación federal por la vía de la representación proporcional por otro partido, por lo que parece ser que era muy solicitada.

El instituto Estatal Electoral de Baja California otorgó al partido un plazo de 72 horas para realizar la sustitución de candidatos si es que lo desean.

En cuanto a la capital del Estado, en total son 10 los candidatos a la Alcaldía los que participarán, nueve por medio de partidos políticos y uno por la vía independiente, el motivo por el que hay más candidatos es que Morena, PT y Verde Ecologista no fueron en alianza en Mexicali, siendo la única coalición la de “Va por Baja California”.

En cuanto a Tijuana, al momento tiene seis aspirantes a la alcaldía, en espera de que el Partido Encuentro Solidario defina si pone un candidato o se queda sin contendiente en Tijuana.

Lo que es un hecho es que hoy se empezará a ver un mayor movimiento electoral en las calles; por cierto el Sector Salud señaló que ya hay lineamientos en materia de Covid para las campañas, habrá que ver si los partidos los conocen y los aplican, luego de que por las conglomeraciones y el alza en casos de Covid-19 se están aplicando ya restricciones en ciertos giros económicos.

Tarde familiar

Luego de que el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, fuera señalado en redes sociales luego de ser visto en el juego de beisbol realizado en San Diego, California, entre Padres y Dodgers, ayer en la conferencia matutina de salud aclaró el tema.

Bonilla Valdez señaló que acudió al partido de beisbol con su esposa y sus compadres, esto luego de finalizada su jornada laboral, por lo que no hay nada que esconder al respecto; también dijo que no estaba consumiendo bebidas alcohólicas ya que ni siquiera toma alcohol. Explicó que en dichos eventos hay un protocolo establecido con cupo limitado de personas y que si en un momento lo captaron sin cubrebocas es porque estaba comiendo. Señaló que si bien recibió críticas por este hecho, fueron más los comentarios en los que se decía que no había hecho nada malo, e incluso se aplicó una encuesta por medio de redes sociales en la que se preguntaba si estaba en su derecho de acudir, o no debió asistir, el resultado fue a favor con el 73%, mientras que el 27% dijo que no debió acudir.

Comentó también que como parte de su vida privada, para él es importante dedicarle por lo menos algún tiempo a la familia y el acudir a un juego de beisbol es parte de ello.