Crear nuestra propia academia de policía

Una de las razones por las que no tenemos más policías es por que la academia estatal no tiene capacidad para preparar a más cadetes. En 2021 se integraron 43 nuevos policías salidos de esa institución, menos los 40 que fueron dados de baja por distintos motivos la corporación creció en 3 elementos. El problema es que necesitamos 5 mil más de los que tenemos.

En la visión de un gobierno municipal que se hace cargo de la seguridad de Tijuana se requiere una mayor capacidad para la preparación de los nuevos cadetes. Si la academia estatal no puede, la ciudad debe entonces crear su propia academia policial municipal como otros municipios del país que ya la tienen y que en su momento también Tijuana tuvo la suya. No hay impedimento legal para hacerlo, solo el impedimento financiero y el de la voluntad política.

Si nos trazamos el objetivo de que en un trienio se logre incrementar el número de policías al mínimo necesario, habría que capacitar a 1,700 cada año en dos grupos de 6 meses cada uno, lo que implica una convocatoria de al menos 4 mil candidatos cada año por aquellos que en el camino descubren que la vida policial no es su vocación, los que no pasan los exámenes y los que no son admitidos. No es una tarea fácil de lograr.

Necesitamos presupuesto, instalaciones, un plan académico y los docentes. Como ya apuntaba en mi colaboración pasada, el gobierno municipal necesita dedicar los recursos suficientes a la seguridad pública lo que implica dejar de gastar en muchas cosas que no son prioritarias, y mejorar los ingresos sin que signifique una carga adicional para quienes ya pagan impuestos.

Este ritmo de crecimiento no será permanente de tal forma que habría que pensar en ocupar instalaciones de manera temporal de las dimensiones necesarias más que construir algo de ese tamaño. En los años subsecuentes el crecimiento de la corporación requerirá de la capacitación de un número menor y se podría considerar construir una academia de menores dimensiones.

Es necesario diseñar un plan académico que cumpla con los requisitos que la ley impone a través del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública. Estos planes ya existen y no habría que plantearlos desde cero sino adecuar lo que ya hay a lo que requiere la ciudad.

Se necesita un cuerpo docente capacitado que puede provenir de entre los mismos miembros de la corporación que tengan las habilidades, conocimiento y nivel pedagógico necesario para cada materia del plan académico, y con un historial de honestidad y trabajo intachables para que sean un inmejorable ejemplo para los cadetes. También se podrán establecer convenios de colaboración con las universidades públicas y privadas, especialmente con la UABC para complementar el cuerpo de docentes necesario.

En la visión de una Tijuana que se haga cargo de la seguridad de la ciudad, es imprescindible que asuma la formación de sus propios policías si las instancias actuales, estatales y federales, son insuficientes para generar la cantidad de policías que necesitamos.

*El autor es Presidente de la Fundación EduPaz