Crea tu propio emprendimiento DESDE CASA

Hoy en día, debido a la situación de la pandemia y a que cientos de personas continúan trabajando desde casa, hay buenas oportunidades para crear tu propio emprendimiento, ya que millones de personas están continuamente en sus redes sociales, gracias a que tienen más tiempo pues aún existen muchas personas que prefieren seguir resguardadas en sus hogares, así que hoy te compartiré algunos datos que te ayudarán a tener un negocio exitoso.

Lo primero y lo más importante antes de iniciar tu negocio, es hacerte la siguiente pregunta: ¿Qué quiero vender? Como ya sabrás hay muchísimas

opciones, desde vender ropa, calzado, accesorios para celular, papelería, realmente de todo lo que te puedas imaginar, pero para encontrar tu nicho correcto, te recomiendo optar por lo que más te guste a ti, de esta forma dedicarás parte de tu tiempo a algo que te gusta y no simplemente a un artículo por vender.

Además, si te gusta lo que estás vendiendo te será mucho más fácil emprender con él porque ya lo conoces. La segunda pregunta que te necesitas hacer es: ¿Tengo un grupo de personas a las que les pueda vender?

En ocasiones, cuando nos gusta algún artículo es normal que estemos en grupos relacionados a ello, ya sea para poder platicar sobre temas en común

o algunos de compra/venta, así que si estás en alguno de esos grupos, ya tienes la mitad del trabajo hecho porque ahora sólo tendrías que conseguir

los artículos y poner manos a la obra.

En caso de que no estés en ningún grupo, no te preocupes, porque puedes buscarlos fácilmente en Facebook o también existe la pestaña de

“Marketplace” en la misma plataforma en donde puedes publicar tus propios artículos sin ningún costo y las personas pueden acceder a él fácilmente,

igualmente si te gustaría que hablara sobre estrategias de publicidad, no olvides decírmelo en los comentarios.

Ahora vamos a la tercera pregunta que te vas a hacer y es… ¿necesito invertir en mi negocio? Hay ocasiones en las que tenemos nuestra propia mercancía en casa y ni si quiera nos damos cuenta, por ejemplo, puede que en tu guardarropa haya atuendos que no utilizas y están en muy bien estado, así que podrías darles la oportunidad para que alguien más los use y les pueda dar una segunda vida; lo mismo sucede con cualquier otro artículo que tengamos en casita; o si tu prefieres, también puedes invertir en páginas en línea, pero antes te recomiendo comparar varias de ellas en precios, envíos y por supuesto -la calidad-, para que así cuando llegue tu paquete no te lleves una sorpresa; si te gustaría ver opciones confiables te invito a visitar mi canal de YouTube Akari Beauty oficial en donde encontrarás videos de compras sobre las tiendas más baratas que hay en Internet.

Una vez hayas elegido el artículo que deseas vender, que sepas a qué público te vas a dirigir y tengas la mercancía contigo, es momento de prepararte para tomarles fotos y videos a todos los artículos y las subas a todas las redes sociales existentes, desde Facebook, Instagram y por supuesto TikTok, la plataforma de videos cortos que te hará incrementar de seguidores de un día para otro sin necesidad de ser una figura pública.

La prueba está en que yo abrí una cuenta de TikTok para mi emprendimiento hace un par de días y subí de cero a mil seguidores en menos de una semana, únicamente subiendo videos diarios sin necesidad de darle publicidad con mis otras cuentas; así que si yo pude incrementar de esa manera y tener 3 ventas en mi tiendita, quiere decir que tú también lo puedes lograr; te invito a visitar el Instagram de mi tiendita o mi TikTok llamado Wonilandia para que te enteres de más información que necesitas saber si quieres empezar un emprendimiento, ahora cuéntame tu ¿De qué te gustaría hacer tu emprendimiento?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.