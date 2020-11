Covers vs Covers

Durante muchos años la industria musical y los directivos de las disqueras, han propuesto o propusieron a sus elencos grabar canciones que fueron éxito en otras épocas. Es por eso que muchos solistas y grupos han decidido grabar covers en sus materiales discográficos, quizá no para ser el primer sencillo en promoción, pero en algunos casos el cover es el más exitoso de los diez temas que tiene un disco.

En la serie biográfica de Luis Miguel, hay un capítulo donde él pide a su discográfica grabar un disco en inglés y terminó grabando “Será que no me amas” un éxito de los Jackson 5 llamado “Blame it on the boogie”, “Es mejor” del éxito de Four Tops ¨Reach out¨, que por cierto aparece en la nueva versión de la película ¨Las Brujas, también grabó “Qué nivel de mujer”, original de Tower of power y uno de sus más grandes éxitos “Ahora te puedes marchar” es original de Dusty Springfield.

“He venido a pedirte perdón”, fue grabado por Juan Gabriel en 1980, pero años después lo grabaron Ha Ash y Kalimba, éste para su material “Homenaje a los grandes” que realizó en vivo y se escucha muy bien su versión con Big Band, pero la promoción de este material se vió opacada por su problema legal que enfrentó en el 2011, por supuesto abuso sexual de una menor. De ahí su carrera se estancó, a pesar del talento del cantante.

En el primer álbum de Alejandra Guzmán producido en 1988, se incluyó “La plaga”, que fue un gran éxito con su padre Enrique Guzmán, en aquel entonces, su disquera Melody, respiró porque gracias a ese cover, el disco empezó a venderse muy bien y realizó su primera gira como solista en nuestro país, un año después.

Además su segundo disco fue un homenaje a los grandes del rock and roll de la década de los sesenta y setentas.

Iniciando los noventa, los chicos de Magneto, lanzaron “Vuela vuela”, considerado el principal hit de esta boy band mexicana, el tema original es los franceses Desireless y se llamó “Voyage voyage”. También iniciando la década Timbiriche presentó “Muriendo lento”, pero la versión de Belinda y Moderatto del 2004, fue más exitosa.

El disco homenaje a José José llamado “Un tributo”, contó con la colaboración de roqueros como La Lupita, Maldita Vecindad, Molotov, Julieta Venegas, Poncho Kingz, Pastilla y Café Tacvba, entre otros. Esta producción fue lanzada en 1998 y vendió más de 500 mil copias en México. Es sin duda, un disco de colección.

El grupo UB40, realizó una gran versión de ¨Cant help falling in love¨ que en 1961 popularizó el gran Elvis Presley. Diez años después Patti LaBelle dio a conocer ¨Lady Marmalade¨, que fue un ¨boom¨ y treinta años después en el 2001, esta canción fue grabada para la película ¨Moulin Rouge, con la voces de Christina Aguilera y Pink, entre otras.

Me pregunto para finalizar, los éxitos actuales del género urbano, algún día serán cantados por otros? Muchas gracias por su espacio, los espero de lunes a viernes por Click XM 104.9 de 1 a 3 pm y los sábados en el programa Tocadiscos junto a mi amiga Adriana Millanés, hasta la próxima semana y recuerden siempre confiar en el tiempo.

Síganme en Instagram como @danieldelatorretj

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución