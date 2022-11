Antes de que se realizara la marcha del pasado domingo, ya había causado un efecto desquiciante en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador. Quien se dedicó a vilipendiar - mañanera tras mañanera- a comunicadores, empresarios, intelectuales y adversarios políticos a quienes trató de antidemócratas, clasistas, colonialistas, imperialistas, reaccionarios y traidores de la patria.

Pero, en realidad, los que pusieron al Peje en un mayúsculo entredicho y descrédito no fueron encumbrados sino valiosísimos comunes y corrientes, muchísimos de los cuales marcharon para defender al IFE: a la institución y a su marco legal; no en favor de consejeros o magistrados. Varios de los cuales no solo deberían renunciar; sino hasta ser juzgados por sus trapacerías.

Los comunes y corrientes que quieren un presidente “para todos los mexicanos”; y no solo al que favorece a sus seguidores, muchos de ellos fanáticos secuaces. Que siendo muchos, no por ello están exentos de culpa por apoyar a un mandatario mesiánico, intransigente, intolerante, impositivo, embustero y de estilo trapisonda…

La trapisonda es bulla, confusión, embrollos, enredo, pleito y riñas. Esa es la manera de hacer política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien no trata de convencer; sino de imponerse a toda costa. Arrasando a quienes no le den la razón.

Queriendo minimizar la marcha, la que no podía anular o prohibir, se sacó un par de ases bajo la manga: “Que lleguen al zócalo y no al hemiciclo a Juárez porque van a perturbar a don Benito” y en la víspera lanzó un hipócrita parabién: “Les deseo mucha suerte”.

Lo del zócalo quizá era plan con maña bajo el supuesto de que los manifestantes no alcanzarían a llenarlo. ¡El cálculo le falló rotundamente! Por lo demás, la suerte está echada: ya que miles y miles “de comunes y corrientes” dejaron en claro que no están ni remotamente de acuerdo con su facciosos modo de gobernar.

PALABRA DE HOY: CORRIENTES Del latín 'currens, -entis', la palabra corriente procede del antiguo participio activo del verbo correr. Pero, en el español que hablamos todos los días, corriente además de ser lo que corre, fluye, pasa o transcurre; también alude a lo que sucede con frecuencia, lo que no es extraordinario y -muchas veces- muy simple. Lo que es fácil sin complicaciones ni atorones… por ello, “los comunes y corrientes” atienden a lo normal englobando lo masivo, y -sin tener mayores pretensiones- y si participan llegan a imponerse sin que nada ni nadie pueda impedirlo.

DE MI LIBRERO: TIRANO BANDERAS Considerada entre las 100 mejores novelas escritas en español durante el siglo XX, Tirano Banderas, del escritor español Ramon del Valle-Inclán (1866-1936), se sitúa en un lugar ficticio, Santa Fe de Tierra Firme, en donde un tirano gobierna de manera despótica, opresora y terrorífica…

Santos Banderas, apodado Tirano Banderas, finalmente acaba derrocado por un movimiento revolucionariopopular encabezado por un joven idealista y secundado por el compadre del propio dictador.

En capítulos breves, en la novela abundan americanismos dichos por personas comunes y corrientes.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.