En mi labor de administrador de la pagina “Yo También corro en Tijuana” y encargado de inscripciones de varias carreras de la región, recibo muchos mensajes de gente que apenas se inicia en el mundo del “running”, en el atletismo en general, preguntas como: ¿Qué carreras son las próximas? ¿Cómo me inscribo y en donde? ¿Qué tengo que hacer antes de un evento, ¿Como me entreno? ¿Para qué sirven los números? ¿Dónde me lo pongo? etc etc.

Y me nació la idea de escribir en esta columna una serie de recomendaciones para esos corredores novatos. Lo haré en varias partes y esta vez iniciaré con lo que creo que es lo más importante, para cualquiera que se dedique al “running” que es saber lo básico de este bonito deporte.

El atletismo como deporte no solo incluye carreras, también hay pruebas de saltos, lanzamientos y marcha o caminata. Las pruebas en la pista que mide 400 metros en su carril interno, pueden ser de velocidad en distancias de 100, 200, y 400 metros, también hay de relevos con cuatro participantes, como los 4x100, 4x400, las de medio fondo incluyen los 800 y 1,500 mts, las de fondo son de 5 mil y 10 mil metros.

Hay carreras también con vallas que se pueden derribar a su paso en distancias cortas y con obstáculos fijos en distancias más largas, en femenil, 100 mts con vallas, en varonil 110 con vallas, aparte están los 400 mts con vallas y los 3 mil metros con obstáculos fijos, prueba también llamada “steeplechase” que incluye un obstáculo con fosa de agua.

Recomiendo ver en “YouTube” videos de estas pruebas buscando los últimos grandes eventos internacionales como el Mundial de Atletismo Budapest 23, el de Oregón 22 y los Juegos Olímpicos de Tokio que se hicieron en el 2021, así como competencias de la Diamond League.

Y para ver buenos resultados de atletas mexicanos, están los Centroamericanos de El Salvador 2023 o los Panamericanos de Lima 2019. Fuera de la pista atlética hay pruebas en la calle, en ruta, en Olímpicos y Mundiales está el Maratón de 42.195 km y la marcha o caminata actualmente en distancias de 20 km y 35 km.

Y claro en todo el mundo hay carreras de ruta de 5k, 10k, Medio Maratón (21.097km). No hay que cometer el error de llamar maratón a cualquier carrera, el maratón solamente es de 42.195 km o sea 42 kilómetros con 195 metros.

En Tijuana se llevan a cabo una gran cantidad de carreras, por lo general cada domingo y algunos sábados, algunas son gratis como el Serial Delegacional organizado por el IMDET (Instituto Municipal del Deporte de Tijuana) que es una serie de carreras mensuales donde se entregan medallas en cada una para al final formar una colección.

El medio maratón de Tijuana también organizado por el IMDET es el evento más importante del año y se hace en el mes de julio.

Hay otras carreras de 5k, y 10k, con costo, en la mayoría por no decir todas, se reparten medallas conmemorativas para todos los participantes, en algunas también playeras, los costos varían actualmente desde los 200 pesos en adelante….

Y así damos por terminada esta primera parte.

En la siguiente columna seguiremos con el tema, ¿que necesitan saber las corredoras y los corredores novatos?