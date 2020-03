Coronavirus y las empresas

Cuando el entorno macroeconómico enloquece no hay para dónde hacerse, solo tomar el toro por los cuernos, respirar hondo y ver qué opciones tenemos. Con la cuarentena obligada tenemos que llevar a cabo una serie de acciones, se me ocurren algunas, espero que le sirvan.

Tenemos que entender, por más berrinche, frustración, preocupación y pánico, tenemos que tranquilizarnos y ponernos en modo “resolver”. Omitiré las acciones en su vida personal y me enfocaré en las laborales.

Según el tipo de empresa a la que ud. pertenezca lo primero que hay que hacer es asegurar a nuestro personal, si es posible que trabajen vía remota, mándelos para su casa y establezca las nuevas reglas del juego, hay herramientas de productividad que le pueden ayudar:

1.- Azeendo, Trello, Slack o Monday.com son plataformas de colaboración en línea ¿cuál es mejor? la única forma de saberlo es echando un ojo a cada una, yo uso Trello y Slack, empecé con Monday recientemente, todo depende de las característica y tamaño de su equipo. Búsquelas y analícelas.

2.- TimeDoctor o ClockingIT son herramientas de seguimiento del tiempo que registra todo lo que el equipo hace. Esto le permitirá realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo que realmente se le está dedicando a un proyecto (o el tiempo que los integrantes pasan fuera de la tarea en un proyecto). Excelente para el manejo de un equipo remoto, son muy útiles sobre todo si ud. paga con base en el tiempo laborado.

3.- Skype o Zoom, para las videoconferencias, yo uso las dos pero mi favorita es la última porque es muy fácil de usar, más ligera y te permite incluir colaboradores mediante un enlace.

Si la naturaleza de la empresa no le permite el trabajo remoto y suponiendo que las autoridades no le obliguen a cerrar, entonces asegure la salud de sus colaboradores y su familia tomando absolutamente todas las precauciones sobre higiene y salud. Mantenga una comunicación constante.

Ahora bien, si de plano su empresa o negocio está abierto pero sus clientes no lo visitan ¿qué hacer? Es un buen momento para ponerse creativo, busque la comunicación con sus clientes, ellos quieren ir pero tienen miedo del contagio ¿qué se le ocurre? si es restaurante o tienda, pedidos telefónicos o por redes sociales, que le permitan al cliente recoger de forma segura, o bien servicio a domicilio si es posible. Si es salón de belleza se me ocurre que puede hacer una pre-venta, analice su capacidad de respuesta y destine un 40% (...) del espacio a un precio especial mientras el coronavirus permita volver a la normalidad.

Todos estamos en crisis, y ya sé que no es un bálsamo decirlo, pero prefiero pensar en las oportunidades que se generan, estamos viviendo una situación insólita y tenemos de dos sopas, o sentarnos a llorar amargamente rogando a Dios no enfermarnos o nos ponemos creativos, busque sus oportunidades y si quiere pregúnteme, yo ando preparando tutoriales en línea para el “home office” pensando en todas las herramientas que pueden ser de utilidad no solo para la vida laboral sino para la personal. Por favor, quédese en casa, así podemos salir pronto de esta, recuerde que lo que no nos mata nos fortalece ¡a darle! ¿o se arruga?

Pd. Dejo de escribir porque a mi perra la Petra, se le ocurrió parir en este momento. ¡Ay! BYE.