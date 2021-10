Controversia termina en cancelación

La controversia por los conciertos masivos en el Valle, específicamente el que organizaron con el popular cantante Christian Nodal, terminó en cancelación. Al menos la primera de las dos fechas de la presentación del artista que tenía para el Valle fue suspendida, mientras que la de este día fue reubicada a otro lugar. La controversia por los conciertos masivos en el Valle viene desde hace semanas, primero en un mismo fin de semana estuvieron a punto de ser canceladas las presentaciones de la Banda MS y del grupo Intocable. En esa ocasión el tema era el de salud y las restricciones por el COVID, aunque mientras en Playas de Rosarito se realizaba un festival reguetonero con miles de asistentes, en el valle les estaban poniendo más trabas sanitarias.

Al final, ambos se llevaron a cabo, pero esos fueron la gota que derramó el vaso para que algunas personas empezaran a manifestar su opinión ante este tipo de eventos. Uno de ellos fue el chef Javier Plascencia, quien a través de sus redes sociales se manifestó en contra de conciertos de este tipo en el valle. Siguieron realizándose conciertos, como el de Sin Bandera y Camila, además de otros eventos gastronómicos acompañados de música. Pero sin duda el más esperado era el concierto de Christian Nodal, quien por su gran popularidad había vendido una fecha, por lo que se amplío a dos. Sin embargo, empezaron a surgir los señalamientos debido a que fue deforestada la zona donde se construyó el foro para realizar el concierto. Cada vez fueron más las declaraciones en contra, mientras los promotores se defendían diciendo que contaban con todos los permisos y que aquellos que los apuntaban ya habían construido sus foros también. Total que ayer autoridades de la Semarnat y Profepa emitieron un comunicado en el que en base a las denuncias, inspeccionaron y clausuraron el predio donde pretendían instalar el foro. La empresa promotora envió un comunicado en que dijo que estaban tratando de solucionar el asunto, sin embargo, ya más tarde señalaron que el concierto se cancelaba y el del domingo sería reubicado. Cientos de personas se quedaron con boleto en mano y hospedaje pagado en la zona. Sin duda, esto sentará un precedente para analizar la verdadera vocación del valle.

SIN CHEQUE

El todavía titular del Instituto del Deporte de Baja California, David González Camacho sigue en el ojo del huracán a nivel nacional, luego de que la medallista olímpica de Bronce, Aremi Fuentes, señalara que aún no se le paga el incentivo de 50 mil pesos que les prometieron por poner en alto el nombre de Baja California y México. La halterista quien se entrena en Mexicali, Baja California detalló que el instituto le ofrecía un cheque de 50 mil pesos, pero que resultó ser el adelanto de su beca y no el incentivo prometido. Fue el pasado viernes cuanto a la atleta le informaron que pasara por su incentivo a las instalaciones del INDE, pero resulta que al llegar por el cheque, se dio cuenta que era el adelanto de su beca y no los 50 mil pesos prometidos; por tal motivo la deportista decidió ya no firmar ningún documento entregado por la saliente administración. Por cierto, el pasado jueves se llevó a cabo la inauguración de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico en el Estadio de la Ciudad Deportiva, y el tema viene a colación ya que el Instituto del Deporte cobra por el estacionamiento en eventos 30 pesos. En un estacionamiento que caben 800 carros aproximadamente en un solo día se obtuvo de ingreso 24 mil pesos; por lo que si juntan el dinero del estacionamiento, a lo mejor juntan para hacer el pago del incentivo económico de Aremi Fuentes y el “Abuelo” Álvarez.