Controversia en el maratón Cd. México

El domingo pasado se llevó a cabo el tradicional Maratón de la Ciudad de México en su edición 39, un gran evento que se hace desde 1983, en que la participación inicial era de 7 mil corredores, este año fueron 19 mil. Se dice que es el más grande de Latinoamérica y que está en el top 10 de los maratones más importantes del mundo. Además, tiene la etiqueta “World Athletics Elite” por el alto nivel competitivo y que para mantenerlo se tienen que invitar a corredores élite de nivel mundial, además de que es clasificatorio para el Maratón de Boston.

Pero esa etiqueta y ese prestigio que se tiene, podría venirse abajo, por la controversia que se suscitó al darse a conocer los resultados oficiales.

Resulta que Amane Beriso Shankule de Etiopia ganó en la rama femenil con nuevo récord del evento, marcando 2 horas con 25 minutos y 4 segundos, dejando atrás el récord anterior de 2h 27.22, que la keniana Lucy Cheruiyot implanto en 2021. Por ese récord Amane tuvo derecho a un gran bono de 550 mil pesos, hasta ahí todo bien.

Pero en la rama varonil, todo mundo vio como el ganador Edwin Kiprop Kiptoo marcaba 2hr.10.33 al cruzar la meta y se anunció que también rompía el récord del evento por 5 segundos, ya que el anterior era de 2hr.10.38, significando otros 550 mil adicionales que tendrían que aportar los organizadores.

Tiempo después al publicarse los resultados oficiales, causó asombro, especulaciones y críticas al asignarse 2hr.10.48 como tiempo del ganador, 15 segundos más de lo realmente realizado. Y no solo fue eso, a todos los participantes les aumentaron esos 15 segundos causando dudas y molestias pues la gran mayoría que tomaron sus tiempos en relojes con gps había diferencias notables con los oficiales. ¿Fue error de la compañía de cronometraje electrónico?...¿Error en el reloj de meta?¿De los demás medios que llevaban el tiempo de carrera? Pero un caso raro fue que en la rama femenil no hubo diferencias del reloj de meta con los tiempos oficiales. ¿Hubo manipulación en los resultados?¿Fue por no pagar los 550 mil pesos que le correspondían al ganador Edwin Kiprop?. Un hecho que empaña el gran éxito del evento, el maratón más importante de México, otra mancha más. Se recuerda como en ediciones anteriores había una gran cantidad de tramposos que descaradamente se salían de la ruta transportándose por varios medios hasta llegar más cerca de la meta y ganar así una medalla inmerecida, eso se había logrado evitar, pero ahora surge esta otra controversia. Para rematar, en redes sociales se divulgó un video donde se veía como un tipo en estado de ebriedad vertía una bebida alcohólica en los vasos de hidratación listos para repartir a los corredores. ¿Porque no había nadie que estuviera al pendiente de la hidratación en ese punto? y ¿Porque con tanta anterioridad se sirven el agua o electrolitos en vasos donde le puede caer polvo o basura?

La verdad, estos son hechos vergonzosos que afectan a la comunidad del running mexicano y al prestigio del Maratón de la Ciudad de México.