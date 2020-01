Contradicciones

Por el derecho a la libertad de expresión.

La cuestión de hacer lo que debemos contra la práctica constante de hacer lo que queremos, es una cruel realidad en el mundo. Este ejercicio del libre albedrío tiene a nuestro país sumergido en una escandalosa corrupción. Como no tenemos un mecanismo funcional y activo que vigile la actuación de los tres niveles de gobierno, aunado a un valemadrismo consecuente, vamos en picada hacia la extrema ingobernabilidad y la injusticia total. Ayer el Consejo de la Judicatura Federal destituyó e inhabilitó por diez años, a un ministro de Zapopan, Jalisco, acusado de hostigamiento sexual y laboral. Los jueces forman parte de la más alta posición encargada de administrar la justicia, ejerciendo y reforzando el cumplimiento de las leyes, pero con este caso, se nos muestran los niveles de corrupción que existen en México. Con esto se comprueba que cualquier funcionario público está predispuesto a decidir, de manera personal, qué es lo que va a hacer, cómo y cuándo. Si la acción a realizar implica la violación a leyes, reglamentos o cualquier tipo de instrumento que regule su conducta, el funcionario opta por cometer el delito o la falta, que al cabo no pasa nada. El alto grado de impunidad que existe entre los gobiernos nos ha llevado, como sociedad, a padecer las acciones de los delincuentes institucionales.

En Tecate, al parecer, el ex síndico Procurador, Gerardo Sosa Minakata fue nombrado Notario Público #3, por quién tiene el poder de hacer este tipo de acciones, Jaime Bonilla Valdez, gobernador del Estado. Esta persona ha estado siendo acusado de varios delitos graves, que no fueron investigados formalmente, al grado que su propio padre, cuando fue Secretario de Seguridad Pública del Estado, durante el gobierno de Kiko Vega de Lamadrid, en un comunicado de prensa dijo textualmente: “Reconozco que hay una relación consanguínea, pero desde hace diez años no mantengo comunicación con él, ya que su comportamiento y acciones van contra mis principios”, según información obtenida del Periódico Digital Ave Fénix. Sin embargo, se le premia con la notaría. ¡Pa´ su mecha! Por consiguiente, pregunto, ¿Hizo algún examen de conocimientos como todos los que aspiraron a esa posición? ¿Su rendimiento en el examen fue satisfactorio, al menos? ¿Hubo otro tipo de consideraciones que definieron el otorgamiento?

Pero esto no solo sucede en México. Según la información que ha estado surgiendo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, lanzó el ataque a Irán, por decisión casi personal, matando a Qassem Soleimani, principal líder Iraní. Cuando se les preguntó a los funcionarios que respaldan esta acción, por qué se decidió eliminarlo, argumentan que había una inminente amenaza de ataque contra USA. Sin embargo, no definieron con exactitud la información que estaban brindando, ni las fuentes en las que la basaban. Lo que pudo haber terminado en una conflagración de carácter mundial y excesivamente fatal, se basó, dicen los expertos, más en las aspiraciones electorales de Trump, que en evidencias ciertas de peligro inminente para los ciudadanos estadounidenses. Es indignante que se utilicen estrategias militares que amenazan la paz mundial, por ejercer el poder por cuatro años más. El electorado estadounidense debe tomar en cuenta esta grave situación antes de emitir su voto en noviembre. Si el Presidente prefiere actuar de manera ilegal, los ciudadanos deben detener su reelección. Vale.

* El autor es Licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.