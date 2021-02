Contra la pared

Así tienen los Cardenales a Royals, en la serie final del torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Béisbol de Tijuana.

Antes del segundo parón obligado por la pandemia, los conjuntos hicieron dos juegos y se repartieron triunfos, para irse nuevamente al receso.

Regresaron la semana pasada y los Cardenales consiguieron par de victorias, para colocarse a una más de repetir como monarcas.

Aunque han pasado muchos meses, aún recordamos que las huestes de Maylo Peña conquistaron el cetro de la temporada 2019-2020, al imponerse a Vaquero, por varios años la fuerza dominante en nuestro querido circuito rojo.

Royals, que tienen un buen conjunto, no han podido con el trabuco que armaron los Cardenales.

Por cierto, los Royals participaron, como equipo, en el estatal de Primera Fuerza convocado por el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, con poca fortuna.

1-3 está difícil, pero en el rey de los deportes, hasta que no caiga el último out, puede cantarse la victoria.

La gente de Royals pudiera salir inspirada este domingo e igualar la serie, forzando un séptimo y decisivo partido.

Aunque hay que mencionar que Cardenales están con la moral por las nubes, todo les ha salido bien y hay confianza en que este domingo finiquitarán la serie, dejando en el camino a los Royals.

Tener buenos equipos con Cardenales se debe, en mucha parte, del trabajo que por años han realizado con los peloteros, desde infantiles y los fueron llevando hasta que llegaron a clase Mayor.

Le dábamos una revisada a nuestro “feis” y vimos una declaración de Lorenzo Reyes, presidente de la Liga Amateur de Tijuana, invitando a Guerreros a una serie de campeón de campeones.

Creemos, por lo que entendimos, es un reto para que los campeones de la Liga Municipal de Tijuana se midan a quienes salgan avante de la serie Cardenales-Royals.

Estos enfrentamientos, con los mejores equipos de ambos circuitos, eran un platillo extra para los seguidores de las ligas roja y azul.

En aquellos años, el primero y segundo lugar del standing participaban en estos interligas, cruzados y como apuntamos líneas arriba, era un atractivo para los fanáticos.

Y también recordamos qué en esos juegos interligas, casi siempre salían avante los equipos de la Liga Amateur, sin importar que los partidos se realizaran en los terrenos celestes.

La idea es buena, pero también deberían invitar a los monarcas de La Mesa y Playas de Tijuana, para que fuera una Copa de Campeones.

La Mesa es el circuito que tiene más equipos, de todas las ligas de Baja California y en Playas de Tijuana, donde Abel Bojórquez sigue siendo el presidente, los patrocinadores abrieron la cartera y hay buen nivel.

Hace muchos años, el Círculo de Cronistas Deportivos de Tijuana era el grupo que organizaba los interligas de béisbol, aunque ahora del CCDT poco se sabe.

Se hacen notar cuando premian a lo mejor del año y en sus pachangas con los patrocinadores, como no hace mucho que festejaron el día del cronista deportivo.

Ya no hay espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, quédense en casa, lávense las manos y aplíquense gel antibacterial, usando cubreboca si tienen que salir a la calle y guarden la sana distancia, ya no falta mucho para salir de la pandemia, estamos en semáforo naranja, muy cerca del amarillo y ya empezaron las vacunas, no se relajen.