Contemplación a dormir con el enemigo

“Si alguien dice que me proporcionó información secreta, el delito lo cometió él, no yo”. MATA HARI; yo agregaría, si yo sé que obtuvieron esa información ¿me convierto en cómplice?

Siempre me ha sorprendido la displicencia con la que nuestro presidente toma los temas de seguridad o mejor dicho de inseguridad hacia su persona y en general a las medidas de seguridad, creo que es demasiado candoroso en ese sentido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncio públicamente, lo que se denominó “un intento de espionaje en Palacio Nacional” y refirió:

"Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, nos estaban grabando. En la sala, aquí en Palacio. En mi despacho no, pero en una de las salas donde hay reuniones. ¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra".

Continúo diciendo: "Yo no lo veo delicado, porque el que nada debe nada teme. Hay veces que tenemos reuniones y se cuida que no se esté grabando, pero la verdad no nos debe importar, porque todo lo que decimos debe ser de dominio público. La vida pública tiene que ser cada vez más pública".

Agregó que nunca han presentado denuncias por actos similares y que ahora tampoco lo harán.

"Para qué se mete uno en eso. Se quita y ya, adelante, son prácticas del antiguo régimen. Imagínense investigar de dónde viene eso. O sea, estoy haciendo ahora mi informe, no tengo tiempo como para ocuparme de eso; no, quítenla y para adelante. Vamos a seguir en este asunto".

En lo narrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador percibo que no fue un intento, sí los estaban grabando y creo que desconocen cuanto tiempo tienen realizando esa actividad, es muy probable que existan muchas más cámaras y micrófonos en su despacho, oficinas de secretarías de gobierno, sus vehículos y quizá hasta en su casa; la realidad es que esto parece no importarle al Presidente; pero como dicen: mata más la duda que el desengaño.

El espionaje es la práctica y conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos o información confidencial. Las técnicas comunes del espionaje han sido históricamente la infiltración y la penetración.

En cualquier caso, dichas técnicas se basaban en la utilización de informantes, que como tales personas, son susceptibles de ser utilizadas y cuyos datos son acopiados por personas de inteligencia quienes remiten informes y posteriormente se tienen que separar los hechos concretos, de las suposiciones o aportes subjetivos del informante, comparar los datos recibidos (exactos, inexactos, completos o incompletos) con los hechos conocidos y verificados a fin de dar una clasificación sobre la exactitud de la información recibida y sobre la veracidad de la fuente.

En todo caso yo reflexionaría sobre la frase: “Si pudiésemos encontrar un hombre con ética, un informante, alguien dispuesto a desvelar esos secretos, ese hombre podría derrocar al régimen más poderoso y represivo.”

BENEDICT CUMBERBATCH - Julian Assange

* El autor es coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.