Consultores en su laberinto

A pesar de la ofensiva declarativa desplegada por el bonillismo y sus promotores, en particular a través de medios maiceados como aquellos propiedad de quienes gobiernan, los mexicalenses desafiaron sol, polvo e intimidante coronavirus para con abrumadora mayoría dar constancia de su radical rechazo a la operación de Constellation Brands en el valle de Mexicali definiendo, por vía de una consulta a modo, que la tenaz resistencia ciudadana por igual colocó en el centro del desaire al depredador negocio que manifestó un repulsivo ¡basta! Al aparato gubernamental del Primor, que metido en el ajo, hizo todo a su alcance para salirse con la suya en amparo y justificación de ceder un estratégico recurso natural a capitalistas gringos.

Y diciendo y haciendo pues en una concertada operación entre gobernantes y el capital corporativo a su servicio (diputados locales, federales, sindicalistas charros, burócratas municipales, voceros del gobierno federal y partidos políticos sumisos, entre otros,) se lanzaron con todo confiados, como en las elecciones locales ultimas, que los guiños de AMLO bastaban para alcanzar, otra vez, el “carro completo” que en aquel oportunismo la figura del tabasqueño les permitió confiscar la gerencia para en lugar de un buen gobernar, traficar más y mejor a los bajacalifornianos.

Priistas que continúan más allá del servilismo constante y sobrante que los caracteriza, aferrados a proseguir las enseñanzas mediante las cuales fueron domesticados, a saber, su actuar mapache, el comportarse cual vulgares tejones, la manía de hacer trampas, el cinismo de obrar por saberse arropados por un fuero de mutuo entendimiento con quienes ejercen el poder. Por eso el registro de lo visto el pasado fin de semana no es para solo contemplarse y menos para alegrarse, al revés, muestra con ejemplar crudeza la enorme distancia donde yace secuestrada la democracia participativa, y con ésta, la carencia necesaria que legitima toda representación social, moral y política.

No encontramos otro camino para caracterizar, frente a la participación ciudadana en la consulta referida; con lo montado e inducido de parte de los apoderados de la Constellation Brands que bajo el confabulado talante de los encargados de cuidar un proceso limpio viraron el rostro hacia otro lado para no ver, oír, frenar y menos condenar el uso de transporte público llevando votantes, el pago entregado a los acarreados, operadores en acción, propaganda a salud del negocio en discordia o las fechorías presentes en las mesas receptoras (boletas sin folio, escasez de tinta indeleble, no secretismo del votante ) sin contar la innecesaria intimidación policiaca.

Figuras del calibre como la consulta, referéndum o asamblea son per se llave relevante para abrir la puerta a la democracia y dignidad ciudadana (pero) exigiendo transparencia como equidad.

Contra viento y marea ganó el NO. Ahora sigue consolidar la unidad contra los impostores de la clase política y, por supuesto, demandar en las instancias correspondientes a los culpables de manosear, al estilo Priato y sus discípulos de Morena, la deliberación ciudadana multicitada…