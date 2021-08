Consulta desangelada

En la primera consulta popular oficial efectuada ayer en el país, para decidir si se investiga a los “actores políticos del pasado”, los votantes brillaron por su ausencia en Baja California. Ya desde que fue anunciada la mencionada consulta, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avalada por el Congreso de la Unión y con la pregunta modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cargo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se esperaba iba a ser un rotundo fracaso. Según los resultados del conteo rápido dado a conocer por el INE, la participación fue del 7.74% del total del listado nominal, cuando lo requerido para poder hacer vinculatoria la consulta, era la participación mínima del 40% del padrón, es decir 37 millones de personas. Sin duda alguna el ejercicio de democracia participativa es histórico, por ser la primera consulta oficial y no “patito”, como las realizadas anteriormente para cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco y de la cervecería Constellation Brands en el Valle de Mexicali. Sobre la ausencia de votantes puede haber muchas explicaciones, entre ellas el abstencionismo que en ocasiones, en jornadas electorales regulares ha llegado hasta el 60 o 70%. Otro factor puede ser el tema, puesto que la ciudadanía sabe que la obligación del gobierno es aplicar la ley sin necesidad de consultar. Así de sencillo. Si hay pruebas contra los expresidentes por corrupción o cualquier otro delito, la Fiscalía General de la República debe actuar y ya, sin tratar de escudarse en “el pueblo” para llevar ante los tribunales a los presuntos culpables de delitos. Por último, quizá la pregunta desalentó a quienes pensaban votar, porque en realidad era no tenía pies ni cabeza, ambigua, prácticamente un acertijo, difícil de interpretar: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?. Por el momento el ejercicio se realizó bien por parte del INE, aunque ya se sabe que desde Palacio Nacional y sus adeptos de la 4T, culparán a esa institución del fracaso de la consulta. BC EN TOKIO Sin duda alguna fueron muchos los bajcalifornianos que se desvelaron ayer para ver en vivo la competencia final de salto de caballo en Tokio, donde la cachanilla Alexa Moreno representó a México con todo lo que ello representa. Alexa tuvo una muy buena actuación, pero lamentablemente por unas centésimas en la puntuación se quedó a un solo paso de subir al podio olímpico por la medalla de bronce. Pero aun así la participación de la mexicalense fue histórica y dejó en todo México una agradable satisfacción, con lo que reafirmó el cariño que le tienen los mexicanos. De esta manera Alexa terminó con su actuación en el país Nipón y en los próximos días regresará a México donde seguramente muchos de sus admiradores querrán saludarla para tomarse una selfie. Y otra agradable sorpresa para los cachanillas, bajacalifornianos y mexicanos en general, es la actuación que tuvo Aremi Fuentes, oriunda de Chiapas pero avecindada en Mexicali desde hace ocho años. Quizá sin todos los reflectores encima, Aremi logró el tercer lugar en halterofilia categoría 76 kilogramos femenil, con lo que se colgó la medalla de bronce, la tercera del mismo metal que obtiene México en estas olimpiadas de Tokio 2020. La pesista de 28 años es nacida en Tonalá, Chiapas, pero radica en la capital del estado y es su primera participación en Juegos Olímpicos. ¡Enhorabuena para las cachanillas, una de nacimiento y la otra por adopción!