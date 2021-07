El próximo 1 de agosto se llevará a cabo la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, propuesta por el mandatario federal, ¿Pero cuál es la pregunta que deberá responder la ciudadanía? El Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que la consulta popular es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público. En este caso el tema será si las personas mayores de 18 años están de acuerdo o no en que los expresidentes sean juzgados. Sin embargo el pasado 1 de octubre del 2020, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la modificaron y quedó de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” por supuesto en la pregunta no se alude a ningún expresidente en particular. Los que vayan a votar para juzgar las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos en caso de que la consulta cumpla con las condiciones impuestas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es decir que voten más del 40% del padrón electoral y de ese 40% se obtenga la mayoría simple, solo entonces la pregunta será vinculante. Será interesante ver el proceso del esclarecimiento de las decisiones políticas de los ex mandatorios, Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, José María Bocanegra, Pedro Vélez, Anastasio Bustamante en tres ocasiones, Melchor Múzquiz, Manuel Gómez Pedraza, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Anna en once ocasiones (perdió más de la mitad del territorio nacional), Miguel Barragán, José Justo Corro, Nicolás Bravo en dos ocasiones, Francisco Javier Echeverría, Nicolás Bravo Rueda, Valentín Canalizo, José Joaquín de Herrera en tres ocasiones, Mariano Paredes y Arrillaga, José Mariano Salas, Pedro María Anaya, Manuel de la Peña y Peña, Mariano Arista, Juan Bautista Ceballos, Manuel María Lombardini, Martín Carrera, Rómulo Díaz de la Vega, Juan Álvarez Benítez, Ignacio Comonfort, Benito Juárez García en dos ocasiones, Miguel Miramón, Fernando Maximiliano de Habsburgo (Segundo Imperio mexicano), Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Juan Nepomuceno Méndez, Manuel González Flores, Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Pedro Lascuráin Paredes, Victoriano Huerta Ortega, Francisco S. Carvajal, Eulalio Gutiérrez, Venustiano Carranza, Roque González Garza, Francisco Lagos Cházaro, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Interesante será saber porque Asesinaron a Agustín de Iturbide, porque Antonio López de Santa Anna perdió más de la mitad del territorio nacional, porque Ignacio Comonfort le dio un golpe de estado a Benito Juárez, con qué autoridad Benito Juárez le ofreció la península de Baja California a Estados Unidos a cambio de armas, la dictadura de Porfirio Díaz, el asesinato de Francisco I Madero y de José María Pino Suarez, el actuar de Abelardo L Rodríguez, pero sobretodo el actuar de este gobierno en la cancelación de Constellation Brands y del NAIM, ya que la pregunta habla del pasado, pero de un pasado anterior al 1 de agosto del 2021, o no.