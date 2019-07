Con esta frase la Unesco ha publicado un informe denominado Migración, desplazamiento y educación (2019) en el cual indica que la migración es un hecho que caracteriza a la humanidad desde que el hombre apareció en la faz de la tierra. A lo largo de los siglos, distintos grupos humanos se han desplazado por continentes enteros en busca de mejores oportunidades de vida; la vida nómada caracterizó una etapa de la historia, hasta que llegó el momento de asentarse a partir de la agricultura y el establecer un hogar y obviamente, fijar un territorio como espacio propio. Pues bien, el Informe, Construyendo puentes y no muros como se subtitula, señala que los migrantes son las personas más vulnerables del mundo, y los agrupa desde quienes migran de barrios marginados y los desplazados por razones socioeconómicas, políticas, étnicas, culturales y religiosas. Asimismo indica que al no otorgar condiciones de educación a los migrantes, se desaprovecha el potencial humano que representan, no solo como fuerza laboral sino como talento, el cual no está reñido con su condición de migrante, (esto último es un agregado de mi parte). El informe presentado por la directora de la Unesco, Audrey Azoulay afirma que invertir en educación para los migrantes puede “marcar la diferencia entre crear un sendero de frustración y disturbios, o abrir la vía de la cohesión y la paz” (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367436/PDF/367436spa.pdf.multi).

Este Informe se integra a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobado las Naciones Unidas y reconoce que la migración y el desplazamiento son dos de las actuales problemáticas mundiales; tal vez, junto con el hambre, el agua, la contaminación y las enfermedades endémicas, que en su conjunto afectan a la humanidad entera, no solo a países pobres sino también a naciones de alto desarrollo.

Un dato significativo es la importancia a la educación que le otorga este Informe de la Unesco, pues indica que hay una relación entre migración, desplazamiento y educación, ya sea porque los migrantes con escasa educación tienden a migrar con la aspiración de mejorar sus condiciones de vida, merced a emplearse en trabajos manuales y viceversa, la migración internacional que ocurre en países de altos ingresos en los cuales el 15% o más de la población estudiantil de la mitad de las escuelas son inmigrantes; igual comportamiento sucede con la migración nacional en la cual personas con educación universitaria tienen dos veces más posibilidades de migrar que aquellas que solo tienen educación primaria.

Lo cierto es que la migración y el desplazamiento forzado son la noticia de cada día, si bien para l@s mexican@s esto se ha convertido en un tema cotidiano desde hace bastante tiempo, nunca como ahora se ha manifestado con tan intensidad la movilidad de la humanidad en diferentes latitudes y por razones distintas a las que antaño provocaba que los grupos humanos migraran. Incluso las autoridades gubernamentales mexicanas reconocen que es inusual el movimiento de los migrantes (https://politica.expansion.mx/mexico/2019/04/23/el-gobierno-mexicano-reconoce-que-enfrenta-un-fenomeno-inedito-de-migracion). Pues bien, si bien es un reto también es una oportunidad para México según la Unesco. ¿Usted qué opina?

* El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.