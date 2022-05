El lamentable caso Iván, el pequeño de 4 años que falleció en Mexicali el pasado 10 de mayo a causa de maltrato infantil por parte de su padrastro y su madre, trajo también consecuencias al interior de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a lo anunciado por el titular de la dependencia, Ricardo Iván Carpio Sánchez.

El pequeño fue víctima de tortura y agresiones sexuales que le son atribuidas a su padrastro y madre y desde 2020, el padre biológico presentó una denuncia ante la autoridad, la cual sale a relucir ahora que no fue bien atendida.

Carpio Sánchez detalló que la Fiscalía de Visitaduría y Contraloría encontró omisiones en la atención de la denuncia presentada, por lo que se determinó suspender al agente del ministerio público que atendió el caso en el 2020. Ahora deberá determinar la fiscalía si con una suspensión basta o de plano lo dejan fuera de la corporación.

Lo que sí es una realidad es que independientemente de la decisión que tomen, no le devolverá la vida al pequeño Iván, ni desaparecerán las huella de maltrato que sufrieron sus hermanos por dos años, los cuales pudieron haberse evitado de haber realizado de manera correcta el trabajo. Lo que si se debe hacer es mandar un mensaje tanto al interior de la corporación, como a la sociedad de que si bien los únicos culpables de estos hechos son quienes le quitaron la vida al pequeño, no se debe permitir que los funcionarios no hagan bien su trabajo, más cuando de ellos puede depender que se pierda una vida, como ocurrió en este lamentable caso.

Mediadores

El Gobierno el Estado ha tenido que entrar como mediador entre el sector privado y trabajadores o productores para evitar conflictos que escalen a mayor nivel y perjudiquen a terceros.

El primer caso fue entre los trigueros de Mexicali y empresas compradoras de trigo, que tras varias reuniones y negociaciones en las que intervino el Secretario del campo y Seguridad Alimentaria, Juan Meléndrez, se logró un acuerdo en el precio del trigo.

Ahora, en días recientes, trabajadores de la mina en San Felipe protestaron en días pasados, realizando bloqueos intermitentes en la carretera.

Ahora tocó el turno de la Secretaría General de Gobierno, en la cual firma Catalino Zavala.

Según detalló dicha secretaría, el dialogo se dará en la Ciudad de México, entre la empresa particular y los trabajadores, pero el Estado lo que busca que es que el conflicto no escale, hay que recordar que para San Felipe se viene el paso de la carrera Baja 500, aunque no se realiza en el nuevo municipio, tiene un importante tránsito por la zona y este conflicto pudiera afectar.

Por lo que hay un interés importante tanto del concejo fundacional de San Felipe, como del Estado de que se llegue rápido a una solución que beneficie a ambas partes.

Ensenada en Europa

Una importante comitiva mexicana entre quienes están funcionarios del Gobierno Federal y el alcalde de Ensenada,

Armando Ayala Robles, se encuentran en París, Francia para participar en la organización de la Asamblea Mundial de Productores y Comercializadores de Vino, con representantes de 43 países.

La idea es impulsar a Ensenada en Europa para el próximo Congreso Mundial de la Viña y el Vino a celebrarse en la llamada ‘Cenicienta del Pacífico’.

El importante evento se realizará en el Valle de Guadalupe y Ensenada del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022.