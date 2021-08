Confianza en el TSJE de B.C.

La confianza es una firme seguridad que se deposita en una persona. Cuando confiamos en alguien, tenemos absoluta seguridad y esperanza firme sobre las actitudes y comportamientos de esa persona. Cuando alguien confía genera también expectativas al respecto.

En sociología y psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y de valores.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La confianza se manifiesta cuando se sienten respetados, comprendidos, alentados y acogidos en una situación de diálogo y respeto. La razón de la confianza reside en lo más íntimo de cada uno de nosotros y, por tanto, cada persona vive esa sensación de confianza según su personalidad.

Más que ninguna otra rama del gobierno, el poder judicial en general y el de Baja California en particular se erige sobre los cimientos de la confianza pública: los jueces no dirigen ejércitos de fuerzas policiales, no tienen poder sobre el presupuesto para financiar iniciativas y no pueden aprobar leyes. En cambio, dictan sentencias a partir de la ley. Sentencias que las personas deben creer que provienen de personas competentes, legítimas e independientes.

Quienes realizamos actividades jurídicas en otros estados, nos percatamos que en algunos de ellos no cuentan con la confianza de la que todavía se goza en nuestro estado.

Hoy quiero poner un botón de muestra que considero nos deja con buen sabor.

Recientemente mis servicios como Perito fueron solicitados por un despacho Jurídico con relevancia nacional, la pericial en materia de Documentoscopía; todo transcurrió naturalmente: propuesta del perito por la parte actora ante un Juzgado en materia Civil y su acuerdo correspondiente para mi notificación, ya notificado viene mi aceptación de cargo previa identificación de mi persona; una vez aceptado el cargo lleve a cabo mi diligenciamiento en las instalaciones del propio Juzgado, donde me mostraron el Expediente y los documentos a peritar en forma original, mismos que se encuentran agregados al expediente, en el se realizo la actividad de hacerme allegar de todos los elementos dubitables e Indubitables ofrecidos para la realización de la pericial solicitada y , misma que en este caso se tomaron fotografías con una cámara e imágenes con un microscopio y la utilización de un testigo métrico. Ya en actividad de gabinete se llevó a cabo el estudio y análisis de las imágenes; posteriormente vino la entrega del dictamen resultante.

Ya para la ratificación del dictamen emitido, nos reunimos en las instalaciones del Juzgado y fue ahí donde los abogados foráneos me comentaron su impresión al percatarse de que en los Expedientes de los Juzgados en Baja California, las documentales agregadas al Juicio se localizaban en original agregados al expediente; su admiración radicaba en que en otros estados no los dejaban en el expediente, ya que los abogados litigantes o personal de los Juzgados se los robaba y se dificultaban mucho los juicios.,

Qué bueno que en Baja California se genere respeto y confianza en Juzgados.