Concéntrate en el ‘hoy’

Larry Gelwix fue Coach del equipo de rugby de la preparatoria Highland en Estados Unidos. Durante 36 años en veinte campeonatos nacionales obtuvo 418 triunfos y solamente 10 derrotas. El éxito como coach lo resumía que constantemente les hacía a sus jugadores la siguiente pregunta: ¿Qué es lo más importante ahora? Y lo hacía para que no pensaran en la jugada equivocada que habían ejecutado segundos antes o empezaran a dilucidar si iban a ganar o perder el partido; en una palabra que se concentraran en el momento presente. La otra consecuencia de la pregunta era que se preguntaban cómo estaba el equipo jugando, y concentrarse en ello no en cómo estaba jugando el equipo contrario.

Cuando empiezas a fijarte más en el otro equipo empezaste a perder enfoque en tu estrategia de juego; Larry considera que cuando un equipo pierde no es únicamente porque el otro equipo es mejor sino también porque perdieron concentración.

Cómo aplica para uno

En el aspecto personal creo que una de las cosas que aplica del coach Gelwix es la siguiente: ¿Cuantas veces nos pasamos rumiando los errores que hemos cometido en el pasado, y repasando hasta los detalles cuando nos equivocamos? O en cuantas ocasiones nos las pasamos angustiados por algo que pensamos puede ocurrir en el futuro. Ya bien lo dijo hace algunas décadas Winston Churchill: “El 90% de las cosas que me preocuparon nunca ocurrieron”.

También cuántas veces nos pasamos pensando en las cosas que no podemos controlar, la economía por ejemplo, y no ponemos la atención en lo que sí podemos, cómo puede ser la calidad del servicio en la empresa que tenemos o en la cual colaboramos.

George McKeown, consultor de negocios, nos recuerda que en la antigua Grecia había dos términos para la palabra tiempo. Uno era Cronos y el otro Kairos. El primero hace relación a la medida linear del tiempo, de ahí viene la palabra Cronología. Horas, días, semanas, hace referencia a este enunciado.

Kairos hace referencia a otros aspectos del tiempo: Al tiempo oportuno, diferente, apropiado. Podemos decir que Cronos hace referencia a cantidad, mientras que Kairos lo hace con respecto a la calidad de nuestro tiempo. Cuando estamos en Kairos el tiempo se pasa “volando”, como puede ser el caso cuando practicamos un hobbies.

Se calcula que más del 60% de las personas económicamente activas se la pasan en Cronos, mientras que el resto sí alcanza en diferentes grados disfrutar Kairos en su labor profesional. Y usted estimado lector, ¿cual es la realidad de su tiempo, cuál es el que tiene mayor uso, Cronos o Kairos? ¡Feliz domingo!



* El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros, focalizados en planes de ahorro y protección, y deducibles.