Con siete equipos jugó Carlos Beltrán

CORAL GABLES, FLORIDA (VIP-WIRE).- “Un buen chiste es siempre un mensaje muy serio”… Winston Churchill.

-o-o-o** Los lanzadores de los Dodgers dejaron en la temporada, efectividad de 2.80, los de Padres, 3,81. Los de Yankees, 2.92, los de los Indios, 3.80… ** La mayoría de los jugadores de los Yankees, se dicen felices de que Aroldis Chapman abandonara el equipo. Era el único perreroso en ese clubhouse… ** Desde que Manny Machado dejo de hacerse los moñitos de María, está convertido en un peloterazo… ** A la larga, Juan Soto y él pueden hacerle daño a los Dodgers. ¡Amanecerá y veremos!...

** El puertorriqueño, Carlos Beltrán, con las cinco habilidades del beisbol y en sus 20 años de big leaguer, vistió los uniformes de Royals, Astros, Mets, Cardenales, Rangers, Yankees y Gigantes. Es el más notable de los posibles candidatos 2023 al Hall de la Fama, con 279 de promedio al bate, 435 jonrones, mil 587 impulsadas y 312 bases robas en 361 intentos… ** Candidatos que vienen de años anteriores, con mayores votos en 2022: Scott Rolen, sexto año, 63.2% de los votos; Todd Helton, quinto año, 52.0%; Billy Wagner, octavo año, 51.0%; Andruw Jones, sexto año, 41.4%; Alex Rodríguez, segundo año, 34.3%...

-o-o-o“Si alguien le da una nalgada a un perro va preso por abusar contra un inocente. Pero en las carreras de caballos, transmitidas al mundo entero por televisión, los jinetes atacan con centenares de fuetazos a los pobres caballitos”… J.V.

-o-o-o** El Cubano de Las Tunas, Yordán Álvarez, de 25 años, es el nuevo héroe de Houston, tras su enorme jonrón que dejó en el terreno a los Marineros, 8-7. Él ha sido consistente bateador de poder en los cuatro años que ha jugado para los Astros, con total de 98 cuadrangulares. Y en la fecha heroica, de 5-3, con dos anotadas y cinco remolcadas… ** Como se esperaba, el mánager, Dave Roberts, dejó fuera del róster de postemporada a quien fue su cerrador hasta hace solo tres semanas. Quedaron dentro, Blake Treinen, Dustin May y Miguel Vargas. Fuera, Craig Kimbrel y Hanser Alberto… ** Con toda la elegancia de un jonronero triunfal, Josh Dónalson (Yankees), arrancó de home a primera trotando, porque creía haber sacado la bola. Pero no, pegó en la cerca y volvió al terreno, por lo que fue out 9-4-3. “En beisbol sólo debes creer en lo que ya ocurrió”, solía decir Cananea Reyes…

-o-o-o“El que nace para barrigón, ni que lo fajen chiquito”…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

*El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.