Con toda justicia y merecimiento Matías Carrillo, Vinicio Castilla, Isidro Márquez, José Luis Sandoval, Eduardo Jiménez, William Serrel y Jorge Menéndez Torres escribieron el jueves sus nombres con letras de oro en la inmortalidad del beisbol mexicano, al ser elegidos el para ingresar al recinto del Salón de la Fama que se encuentra en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Un comité elector de 55 periodistas especializados que encabezó Antonio de Valdés, fue el encargado de la importante labor de elegir a los siete nuevos miembros de entre una nutrida lista llena de historia y talento.

Como seguramente usted ya se enteró, Matías Carrillo, quien dirigió a Toros de Tijuana en 2014, obtuvo 52 votos de los 54 validos, ya que una boleta fue nula debido a que no cumplió con la condición de elegir a cinco nombres y venía con seis elegidos.

Lo que no puedo entender de la votación para el “Coyote” es cómo algún periodista deportivo que cubre el beisbol y experto en el tema, puede pensar que Matías Carrillo no tiene los méritos para ingresar al recinto de los inmortales. Dos miembros del comité elector no le dieron su voto al tremendo sinaloense.

Afortunadamente 52 colegas lo hicieron bien, pero ojalá se tome nota del nombre de esos dos periodistas que no votaron por el que, según mi opinión, es el jugador más completo que haya nacido en México.

Caso similar ocurrió con Vinicio Castilla, quien también fue elegido al Salón de la Fama, pero hubo diez periodistas a los que no pudo convencer a pesar de sus 320 cuadrangulares en Grandes Ligas. De hecho es el mexicano con más jonrones en la “gran carpa”.

Lo he dicho en varias ocasiones, debería de haber dos vías de ingreso al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano: la primera Jugar Grandes Ligas y la segunda por el método tradicional que es precisamente el que vivimos ayer en Monterrey. Tu lugar entre los inmortales debería de estar asegurado si cumples con alguna de las dos.

Así se evitaría comparar por ejemplo a José Luis “Borrego” Sandoval, con Juan Gabriel Castro, quien pasó 17 temporadas en Grandes Ligas, o a Francisco Campos con Ismael “Rocket” porque para empezar no hay manera de hacer un comparativo entre jugadores que hicieron sus números en diferentes ligas y con diferentes niveles de juego.

Isidro Márquez jugó poco en Grandes Ligas, pero en los circuitos mexicanas es el “Mariano Rivera” al ubicarse como líder histórico de rescates en LMB y LMP, así que bien merecido para el “Chilo” sonorense.

El otro par de ingresos es José Luis Sandoval y Eduardo Jiménez, quienes fueron dos de los más grandes peloteros de finales del siglo pasado y principios de este.

Márquez obtuvo cuarenta votos, el “Borrego” se quedó con treinta y “Lalo” con 23 para convertirse en el primer tijuanense con el Salón de la Fama, con 23.

En el rubro de veteranos el elegido fue el estadounidense William Serrel, estrella de las ligas negras y que llegó a México a mediados del siglo pasado, mientras que el cronista Jorge Menéndez también ya tiene su lugar en el recinto de Parque Fundidora.

¿Quiénes se quedaron cerca?

Empezamos con Alex Treviño y sus 18 votos que lo ubicaron en sexto lugar.

Estoy convencido de que en elecciones futuras se le hará justicia a esta gran receptor regiomontano que pasó doce temporadas en Grandes Ligas y consumió más de dos mil 700 turnos con el madero.

Es quizá uno de los peloteros olvidados y puede ser porque casi no jugó en México, pues contabiliza apenas cuatro campañas en LMB y otro tanto igual en LMP. Se me hace injusto que cuando preguntamos por el mejor receptor mexicano de todos los tiempos, el gran Alex Treviño aparece muy pocas veces en la conversación.

Primero mencionan al “Paquín” Estrada, quien sólo pudo mantenerse un juego en Grandes Ligas, también se menciona a Miguel Ojeda, a Sergio “Kalimán” Robles, a Gerónimo Gil, a Humberto Cota y algunos más, pero casi no se defiende la larga carrera de Treviño en el “Big Show”.

También quedó fuera Luis “Rayo” Arredondo, pero es probable que un día ingrese, ya que ayer recibió trece votos, tres más que Erubiel Durazo, quien para el 2021 estará mucho más fuerte en las boletas, ya que su carrera en la “Gran Carpa” es de las mejores entre los nacidos en México.

Roberto “Chapo” Vizcarra sumó nueve sufragios, Juan Manuel Palafox con siete, Pablo Gutiérrez Delfín y Homar Rojas con cinco cada uno, Nick Castañeda se quedó en cuatro, Cecilio Ruiz también cuatro, Francisco García y Antonio Pulido con 4.

En general fue un día histórico para el beisbol mexicano con esta ceremonia en tiempos difíciles pero que deja el precedente de que el Salón de la Fama está de vuelta para ser el guardián de la rica historia de nuestra pelota y que quedará grabada para siempre a las futuras generaciones.

Reconocimiento a todos los que hicieron posible este magno proyecto; su esfuerzo es en beneficio de lo que nos apasiona.

Felicitaciones a los nuevos inmortales así como a quienes en esta ocasión no lograron dar ese último paso en su carrera como beisbolista, seguramente habrá tiempo para ver más nombres en ese recinto histórico.

