Con la constancia en la mano

Ya están definidos los poderes Ejecutivo Estatal, Legislativo (excepto los pluris) y alcaldías. Los candidatos ganadores, de Morena o la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, recibieron ya sus constancias de mayoría por las autoridades electorales respectivas. En el caso de los 17 diputados de sus consejos distritales y el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez y los dos alcaldes y tres alcaldesas electas del Consejo Estatal Electoral.

¿Ahora qué sigue? Bueno, hay que armar el equipo de trabajo, los colaboradores de Bonilla Valdez, algunos, ya tienen nombre y cargo. Por ejemplo, Mario Escobedo Carignan, ex presidente de Canaco Tijuana, ex delegado de la Secretaría de Economía entre otros cargos, ocupará la Secretaría de Economía Sustentable, no sé exactamente lo de sustentable, pero hay que cambiar el nombre.

En la Secretaría General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, con experiencia de años y hasta procurador de Chiapas; Catalino Zavala será el flamante secretario de Educación, heredará los conflictos magisteriales de pago a jubilados e interinos; los problemas de los Cobach y Cecytes; los uniformes, aires acondicionados, baños, etc.

Salud es un tema muy importante en Baja California, el incremento de casos de cáncer, tuberculosis, sida, hipertensión y otros males, necesitan más y mejores instalaciones hospitalarias y clínicas. Tijuana, por ejemplo, ya requiere de otro Hospital General; San Felipe una clínica con quirófano para atender a la comunidad y no tener que trasladarse hasta Mexicali.

Uno de los temas que han surgido en las últimas décadas es el de las adicciones a las drogas, una de las causas en el incremento de robos y asaltos, ya que requieren de dinero para adquirir la droga que les pide su cuerpo. Por ello, durante un tiempo, el diputado Carlos Torres Torres, pretendía que este problema se viera como un problema de salud pública antes de continuar criminalizándolo. Poco o muy poco se avanzó.

Ahora, Jaime Bonilla quiere que la Secretaría de Salud cambie de nombre a Secretaría de Protección a la Salud y Tratamiento de Adicciones, encabezando esta secretaría Alonso Óscar Pérez, al menos este nombre se ha manejado. ¿Dónde quedó Guillermo Trejo Dozal, ex secretario de salud en el Estado a quien le pidieron su renuncia por apoyar a Jaime Bonilla? Hasta el momento no tiene hueso.

He escuchado algunos comentaristas que elogiaron la propuesta de elevar a Secretaría al Instituto de Cultura de Baja California, pero su ignorancia los hace decir que es una propuesta nueva, claro que es nueva porque Kiko Vega no quiso mandar la iniciativa al Congreso para hacer del Instituto una Secretaría, lo pueden consultar en el Plan Estatal de Desarrollo de Vega de Lamadrid, el propio director, Manuel Felipe Bejarano Giacoman, dijo que no era conveniente.

Allí, en este nueva Secretaría estará un hombre con experiencia, Pedro Ochoa Palacios, dirigió en dos ocasiones el Cecut y fue agregado cultural en el Consulado de México en San Diego. Hay otras secretarías que habrá que analizar bien las trayectorias de los propuestos. Un diablo se logró colar, Fernando Castro Trenti, será el “delegado” de Baja California en la Ciudad de México. ¿Y Nancy Sánchez, y los Pérez Tejada y demás ex priistas? Buena pregunta. Habrá que esperar quiénes quedarán de aquí a la toma de protesta.

* El autor es periodista independiente.