‘Con el cubrebocas a la mano’

Quién y dónde usa cada quien cubrebocas ha quedado en el limbo, asimismo la pandemia. La Organización Mundial de la Salud acaba de advertir que estamos inmersos aún en la pandemia, y que mientras haya un número considerable de casos habrá posibilidades de una nueva variable que nos vuelva a meter en aprietos. Nadie quiere leer o hablar sobre Covid, pero es inevitable. La UNAM sugiere mantenerlo y lo aplica en sus aulas y espacios cerrados, el gobierno se limita a decir en qué número de semana en descenso vamos, poca claridad en reglas sanitarias. Es signo de la transición que vivimos, no falla gubernamental. Efectivamente tenemos días en que hay una muerte Covid, en febrero teníamos más de mil. Lo que ha venido sucediendo en Sudáfrica suele predecir lo que sucede aquí. Casi no han tenido muertes Covid durante más tiempo que nosotros; buena señal. Pero el invierno y sus virus estacionales harán ruido, si se llega a la primavera con casi cero muertes entonces podemos empezar a respirar tranquilos. Digamos que hay que tener el cubrebocas a la mano, y si tienes algún malestar reciente, el que sea, úsalo mientras te hacen diagnóstico. El cubrebocas ayuda a no contagiar, más que a no contagiarse. Un caso singular es China y su política de cero casos en 1.412.360.000 habitantes. Una decisión única en el país más poblado del planeta, la apuesta es muy grande, si se serena la pandemia habrán tenido razón, si se mantienen los brotes seguirán aislados del mundo y entre ellos. El costo social de la política de cero casos es muy alto. El logro es mucho si se considera el tamaño del país, Xi Jinping se juega el pellejo dependiendo del éxito o no de esta política, puede llegar un punto de quiebre económico social. Ciudades de más de 20 millones de habitantes se congelan socialmente si hay casos, hasta que no haya ninguno. Controlan por tu celular tus pruebas y en muchas regiones van constantemente a que les introduzcan el isótopo. No puedes circular de una región a otra si no tienes esa especie de pasaporte sanitario, te invitan a viajar lo menos posible. La mentalidad China permite que haya estoicismo frente a estas reglas, nadie protesta. Acá estamos relativamente relajados, menos que al norte y más que al sur. Disfrutemos y convivamos mientras estemos así, no descartemos tener que tomar medidas en diciembre, veremos. Actualmente en China están teniendo un aumento de contagios después de un largo control, más de doscientas millones de personas están en áreas confinadas. Se interrumpen muchos servicios, aunque se solidarizan ejemplarmente con los alimentos, otros servicios quedan detenidos, como los médicos. Los chinos son, culturalmente, otro mundo.