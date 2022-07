Con el Covid, es momento de cautela

Ante la pandemia, ¿Nos resignamos, adaptamos, ignoramos o nos alarmamos? Los chinos, 1,448,471,404 habitantes, son únicos con alarma ante un contagio. Son muy distintos los cálculos y consecuente estrategia, de los científicos chinos y los no chinos. A mí no me queda claro si es una estrategia genuinamente pensada en términos epidemiológicos o también políticos. Solamente allí, un sistema capitalista salvaje se escuda en el nombre del partido comunista, la mayor paradoja de la historia reciente.

De comunismo solamente les queda la fachada, es un sometimiento, obediencia ciega y absoluta al comité central, una equilibrada esclavitud. Con un solo contagio activan un congelamiento de todo el entorno, así han sorteado la pandemia sin pagar tanta muerte como la mayoría de los países grandes. Allí nació el coronavirus, allí han estado muy protegidos. No hay la libertad de ignorar la pandemia como en la mayoría de los países. Nosotros tenemos hasta movimientos sociales negacionistas y con fantasías de conspiración. Los que deciden ignorar la pandemia piensan que el tiempo les está dando la razón, que ya les dio y aquí están, enteritos. Proyectan la historia personal sobre los demás. En cierta medida la ignorancia colabora, pero imposible tener más difusión y evidencias. Adaptarse es lo que la mayoría intenta, cada uno a su manera. La pesadilla de saber que habrá ola tras ola, como en el mar, hace que nos dejemos llevar. Una señal está en si mascarilla o no mascarilla, allí se proyecta mucho de la actitud de cada individuo. Tijuana aún mantiene la mascarilla, de manera relajada, pero está. Hay lugares que critican a quien la mantiene, basta con cruzar la frontera. El contagio está en su máximo, se espera más en la siguiente quincena, con suerte y agosto es de bajada. No podemos resignarnos, sin embargo la naturaleza está por encima del humano y está el mundo enfermo de Covid, lugares más, lugares menos. Ante un contagio no queda más que resignación y cuidados, pero en su conjunto prácticamente no hay resignación. Muy proactivo ha demostrado ser México, comparto esa fantasía colectiva de qué hubiera sucedido si otro partido hubiera estado en el poder. Ha habido sintonía sanitaria, no la ideal, pero sí general. Todos escuchamos todos los días que fulanito o zutanito tienen Covid, algunos hasta por cuarta ocasión. Es momento de cautela, limitar la circulación a lo productivo y necesario. Las reuniones es una de las fuentes de contagio más frecuentes, mucha población ha decidido que ya es tiempo de reunirnos, los datos sugieren que no es buena idea, no en este momento. La fatiga mental por los sucesos y la información es mucha, hay que cuidar que no nos atonte.