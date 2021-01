Con cancelación inicia atletismo el 2021

Lo que sería el primer evento atlético del año no se hizo, ya que el Covid no está como para arriesgarse y reunir mucha gente. Los policías, por muchos años, celebraron su día con una carrera callejera, que abrieron a la comunidad, aunque en las últimas ediciones fue exclusiva para elementos pertenecientes a la corporación, pero no faltaban los colados...

Un recorrido corto, poco más de tres kilómetros, con meta en las instalaciones del CREA, pero para muchos significa su primera competencia del año y conocer cómo andan, luego de hartarse de comida en las fiesta decembrinas.

El día del policía se celebra a nivel nacional y en Ensenada también estaban haciendo el evento, que, obviamente, también se canceló a causa de la pandemia que azota al mundo. Y en el CREA hubo actividad, ya que personal del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana estuvo entregando medallas a quienes han participado, de manera virtual, en las etapas del Serial Atlético Delegación. Son las preseas con la letra “J”, así que todavía les faltan varias para completar la frase del año 2020.

En estos virtuales, no precisamente en los del Imdet, en otros, se han conocido marcas muy cerca de los records mundiales y era de esperarse, pues no hay manera de comprobar lo contrario. Y estos eventos virtuales seguirán siendo un buen negocio para los “promotores” que hicieron su aparición en la pandemia, ya que, cuando menos los próximos cuatro meses del año, no se realizarán carreras presenciales, es decir, en vivo.

Queremos suponer que no se hará La Enchilada, una de las carreras que esperan quienes gustan de esta actividad y tradicionalmente se celebra en el arranque del año. Es el evento estelar del grupo que encabeza Carlos de los Ángeles, a nuestro juicio, uno de los promotores que tiene las mejores ideas para sus competiciones. Ya no pudo realizar la tradicional Corre, Santa, Corre, en el emblemática Avenida Revolución, la main de Tijuana, dejando sin oportunidad a quienes así cierran el año.

En esto de las buenas ideas para sus eventos atléticos no podemos dejar de mencionar a Pascual Campomanes Valenzuela, aunque ahora está retirado de esta actrividad, enfiebrado con el boxeo profesional. Según las autoridades de salud, en Baja California seguimos con el semáforo colorado, así que no se sabe cuando puedan Iniciar los procesos que tienen como destino final los Juegos Nacionales Conade, que desde el 2020 tomarían el lugar de la maxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México, la Olimpiada Nacional.

Los deportes que quitaron del calendario del evento que tiene como sede Nuevo León, cuando pueda llevarse a cabo, seguirán con actividad, aunque de los eventos nacionales tendrán que encargarse las respectivas federaciones.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no se ha manifestado al respecto, de los Juegos Nacionales, pero desde el año pasado confirmó la sede para Nuevo León, estado que ya le metió billetes en la organización y seguir peleando por la supremacía del deporte infantil y juvenil con Jalisco y Baja California. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes y hasta aquí llegan…por hoy y si quieren que las cosas mejoren, quédense en casa, lávense las manos y usen gel antibacterial, pero si tienen necesidad de salir, usen cubreboca y guarden la sana distancia, nada les cuesta y nadie es immune.