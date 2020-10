Compromiso, clave contra covid

Interesante pregunta lanzó el miércoles EL IMPARCIAL.COM ¿El gobierno de México ha enfrentado adecuadamente la pandemia? Siete de cada diez respondieron que no.

El problema es que hay decenas de ideas interesantes, pero sin solidez epidemiológica suficiente como para desacreditar la lectura que hace el equipo de la Secretaría de Salud sobre la forma más adecuada de manejar la pandemia en México.

A veces lo mejor es enemigo de lo ideal. Hay que incorporar en el fenómeno la conducta social y la decisión individual, éstas hacen que del dicho se pase al hecho.

Veo en la ciudad de Tijuana bastantes mascarillas, aunque no siempre se mantiene el distanciamiento social. Hay sociedades como Japón en las que el uso de mascarilla, la higiene y el distanciamiento social son parte de su cultura, esto permite que el gobierno implemente su estrategia.

El mensaje debe ser claro, si bien estamos viendo la luz al final del túnel del contagio en la primavera, debemos evitar el rebrote de otoño e invierno. Seis meses no es mucho en el tiempo, en cambio sí es mucho en muertes, prevenibles.

Sería una lástima que relajáramos las medidas cuando hasta en los países más desarrollados suele haber una montaña rusa con altibajos en el contagio. Las posibilidades de un aumento de casos son muchas. De cómo nos comportemos la gran mayoría, será la cantidad de muertes que se tendrán como balance final a partir de la distribución pública selectiva de la vacuna.

Hay verdades ante las que uno prefiere hacer como que no lo sabe, tal es el hecho de no estar consciente de que el romper la sana distancia o no cumplir con las medidas de protección elementales hace que alguien muera.

En la mayoría de los casos personas cuyos nombres quizá jamás conoceremos. Suele quedar oculto el causante original de la cadena de contagio que mata a alguien vulnerable.

Desde hace meses le nombré el coronavirus mataviejitos, ya que es una realidad que ese grupo de edad y salud tiene la mayoría de las muertes Covid. Recuerda al efecto mariposa, ese que en la teoría del caos hace que el aleteo de una mariposa en el Amazonas esté vinculado con un evento distante en tiempo y espacio.

Aquí, la conducta de un individuo puede generar la desaparición de otro individuo cercano, o geográficamente distante, del mal portado y por lo tanto desconocido. Hay que insistir en que es como manejar borracho, con graves consecuencias para absolutos desconocidos.

Las vacunas están por llegar, depende de nosotros mantener bajo el número de muertos, sería inmoral no hacerlo por unos meses más de espera.

Obedecer las indicaciones sanitarias oficiales es el camino, el colmo será que en la recta final haya quien se harte.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.